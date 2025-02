Vino, Primitivo di Manduria Dop: un 2025 ricco di eventi internazionali

Pastorelli: per valorizzare la Denominazione e il territorio

Milano, 5 feb. (askanews) – Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria inaugura il 2025 con un fitto calendario di appuntamenti internazionali, confermando il suo impegno nella promozione della Denominazione e del territorio. Prima tappa Wine Paris, dal 10 al 12 febbraio, che “sarà un’opportunità strategica per promuovere il Primitivo di Manduria in un contesto globale e rafforzarne la visibilità sui mercati internazionali”. Seguirà dall’8 al 10 marzo ad Atene, la Food Expo Greece, 11esima edizione della fiera più importante dell’Europa sudorientale nel settore agroalimentare e delle bevande. Dal 16 al 18 marzo gli appuntamenti proseguiranno con ProWein a Dusseldorf. “una tappa fondamentale per il Consorzio, che parteciperà con due postazioni dedicate per rafforzare il posizionamento del Primitivo di Manduria sui mercati tedesco e internazionale”. Infine, dal 6 al 9 aprile, la 57esima edizione Vinitaly a Verona “che sarà un’occasione unica per incontrare buyer, giornalisti e appassionati, valorizzando il Primitivo di Manduria nel cuore dell’Italia vitivinicola e continuando il nostro percorso di promozione e crescita a livello globale”.

“La nostra strategia per il 2025 si concentrerà fortemente sulla promozione della Dop Manduria” ha dichiarato la presidente del Consorzio, Novella Pastorelli, spiegando che “il nostro compito è valorizzare la Denominazione e il territorio, facendo conoscere il Primitivo di Manduria e garantendo, attraverso la fascetta di stato, l’autenticità del prodotto. Questo contrassegno certifica la provenienza e la qualità del vino, rispettando le peculiarità del terroir e difendendo i consumatori da contraffazioni” ha proseguito, evidenziando che “la fascetta è anche un segno di impegno verso la sostenibilità e l’etica della produzione, valorizzando il lavoro dei nostri viticoltori e produttori. Inoltre, in un mercato globale, dove i rischi di imitazioni sono elevati, rappresenta una tutela per la nostra denominazione e rafforza la fiducia dei consumatori. Il Primitivo di Manduria, l’autentico lo riconosci dalla fascetta”.