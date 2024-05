vino,-proposta-vini-ha-ottenuto-la-certificazione-“family-audit”

Girardi: lavoriamo a flessibilità oraria e conciliazione vita-lavoro

Milano, 26 mag. (askanews) – Proposta Vini ha ottenuto la certificazione “Family Audit”, uno strumento di management e di gestione delle risorse umane a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private che, su base volontaria, intendono certificare il proprio impegno per l’adozione di misure volte a favorire il bilanciamento degli impegni di vita e di lavoro dei propri dipendenti.

“La certificazione ‘Family Audit’ rappresenta il riconoscimento formale del nostro impegno quotidiano nel valorizzare le persone che lavorano con passione e dedizione in Proposta Vini” ha spiegato Andrea Girardi, che con il padre Gianpaolo guida l’azienda trentina che distribuisce vini e liquori in Italia, aggiungendo che “l’attenzione al benessere e alle esigenze di ogni membro dell’azienda è uno dei pilastri della nostra realtà nonché un profondo atto di sostenibilità e responsabilità sociale. Oltre alle pratiche già messe in atto – ha proseguito – nei prossimi anni lavoreremo sull’introduzione della banca ore e metteremo a disposizione nuovi spazi dedicati all’attività sportiva: nella nuova sede, pronta nel 2025, sarà presente una palestra, aperta a tutti anche nel weekend, a cui si aggiungeranno nuove aree e sale relax, per un maggior benessere psicofisico dei dipendenti”.

Dopo l’abolizione del sabato lavorativo per i propri impiegati di magazzino, Proposta Vini ha annunciato che “nel corso dei prossimi anni sarà impegnata nel mettere in campo nuove azioni, in particolare: flessibilità oraria, conciliazione vita-lavoro e ‘diversity equality and inclusion'”.