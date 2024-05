vino,-prosecco-doc-partner-della-“deejay-ten”-il-19-maggio-a-treviso

La corsa organizzata da Radio Deejay

Milano, 17 mag. (askanews) – Il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc ha annunciato il suo ingresso come partner alla “Deejay Ten”, la corsa organizzata da Radio Deejay che si disputerà a Treviso domenica 19 maggio.

Il Consorzio da tempo sostiene diverse discipline sportive sia indoor sia outdoor, sia di squadra che individuali, senza dimenticare il ruolo di “Official Sparkling Wine Sponsor” per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Inoltre l’ente consortile investe nella promozione in ambito enogastronomico e turistico, e contemporaneamente nella diffusione dell’arte, della cultura e della bellezza in generale, anche legata a gesti di solidarietà, sia sulla scena internazionale sia con innumerevoli iniziative a livello locale volte a rafforzare il legame con il territorio e la comunità di appartenenza. Un esempio tangibile di questo impegno è il sostegno attivo fornito dal Consorzio al Comune di Treviso per la “Notte Bianca dei Musei”, progetto di respiro europeo che prenderà corpo in città proprio lo stesso fine settimana della “DeeJay Ten”.

L’ente consortile invita i trevigiani al “Deejay Village”, già allestito per sabato 18 maggio in piazzale Burchiellati, dove il Prosecco Doc sarà presente “con uno stand dedicato all’intrattenimento, alla convivialità e ad attività info-formative sulla propria Denominazione”.