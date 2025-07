Vino rosé, Mattia Vezzola ospite a convegno del Groupe Icv in Provenza

Milano, 8 lug. (askanews) – Mattia Vezzola, enologo e figura centrale della Cantina Costaripa di Moniga del Garda (Brescia), è stato il primo italiano a intervenire al convegno “Matinée Technique 2025” del Groupe Icv Provence, evento di riferimento per la ricerca enologica sui rosé.

L’incontro ha coinvolto circa 60 enologi e ha affrontato temi legati all’impatto del cambiamento climatico sulla viticoltura, con focus su stress idrico, selezione dei portinnesti, parassiti e fermentazione in legno per i rosé d’eccellenza.

Vezzola ha condiviso l’esperienza maturata nel cuore della Valtènesi sottolineando la centralità della viticoltura dedicata alla produzione di rosé di alta qualità. “Per produrre grandi rosé serve perseguire la stessa filosofia che si applica ai vini dello Champagne, la stessa identica viticoltura e la stessa identica enologia”, spiega Vezzola, ricordando il confronto assieme a Patrick Léon, enologo francese con cui ha condiviso questa visione.

La partecipazione al convegno rappresenta un riconoscimento per il percorso di Costaripa e per l’identità della Valtènesi, che si sta affermando come territorio di riferimento per i rosé da viticoltura dedicata. “La Provenza ha sempre contribuito a valorizzare un progetto che in Valtènesi affonda le radici nel 1896”, aggiunge Vezzola, precisando che “abbiamo custodito e innovato pratiche secolari, dando vita a un rosé che parla di identità, territorio e visione”.