Vino, “Save the bees and farmers”: il messaggio di Tiare in etichetta

La Cantina goriziana dedica alle api l’annata 2022 dei suoi bianchi

Milano, 16 mag. (askanews) – “Save the bees and farmers” (“Salviamo le api e gli agricoltori”) è la frase che campeggia sulla retro etichetta delle bottiglie dell’annata 2022 di tutta la gamma dei vini bianchi della Cantina Tiare di Dolegna del Collio (Gorizia). Un messaggio chiaro per diffondere il più possibile verso il consumatore la consapevolezza dell’importanza di questi indispensabili insetti impollinatori per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, nonché della preziosa sinergia possibile, grazie a semplici accorgimenti agronomici, fra apicoltura e viticoltura nel rispetto dell’ambiente.

L’attenzione dell’azienda di Roberto Snidarcig verso le api, di cui il 20 maggio si celebra la Giornata internazionale, ha preso il via qualche anno fa con l’adesione al progetto “Eno Bee – Api in vigna” e con l’installazione di cinque arnie fra le vigne di Malvasia all’ingresso della tenuta. Su ciascuna spicca una lettera, a comporre il nome Tiare: una sorta di benvenuto in cui si evidenzia l’importanza che le api, bioindicatore per eccellenza, hanno per le vigne e per la sopravvivenza degli ecosistemi agricoli e, in generale, della terra tutta. Si deve infatti a loro l’impollinazione del 70% di tutte le specie vegetali del mondo. Solo in Europa, ben quattromila varietà agricole dipendono dalle api e negli ultimi 50 anni il volume della produzione agricola è aumentato del 30% grazie al loro contributo diretto. I vigneti di Tiare sono un habitat ideale in cui si sono perfettamente ambientate e della cui sostenibilità sono anche diventate un attendibile sensore. Le api stesse fanno infatti da garanti dello stato di salute dell’ambiente che la circonda, dato che muoiono se vengono usati in vigna trattamenti dannosi.

Ora, con la scritta “Save the Bees and Farmers” sulla retro etichetta della decina di suoi bianchi (che rappresentano oltre il 50% della sua produzione) Tiare fa un ulteriore passo avanti, così come aveva fatto tingendo di rosa l’annata 2021 dei suoi vini per promuovere la solidarietà e l’impegno verso il lavoro della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), il cui inconfondibile logo rosa compariva su tutte le confezioni dei bianchi.

Tiare produce circa 90mila bottiglie annue grazie a 12 ettari vitati sulle colline della Doc Collio.

