Vino, Scarizuola succede ad Andrea Moser come kellermeister di Erste+Neue

Enologo già da 10 anni nel team della Cantina. Moser: ora nuove sfide

Milano, 27 mar. (askanews) – Thomas Scarizuola succederà ad Andrea Moser come kellermeister (in senso stretto l’enologo dell’azienda, ndr) della storica Cantina altoatesina Erste+Neue.

“Erste+Neue e il Kellermeister Andrea Moser hanno deciso, a partire dal 27 marzo prossimo, di concludere la loro intensa e proficua collaborazione, iniziata nel 2014” si legge in una nota diffusa dall’azienda di Caldaro (Bolzano), in cui si aggiunge che “i soci e il Consiglio di amministrazione ringraziano Andrea Moser per il grande impegno svolto quotidianamente in tutti questi anni e gli augurano di conseguire futuri successi nel proseguo della sua carriera professionale”.

“Il lavoro svolto a partire dal 2016, è stato non solo intenso ma entusiasmante e appagante” dichiara Andrea Moser, sottolineando che “ora, per me, è arrivato il momento di misurarmi con nuove sfide: ringrazio il direttivo e i soci per l’opportunità che mi hanno offerto in questi anni”.

“Andrea Moser, grazie al suo decisivo contributo nella valorizzazione dei vini e del marchio Erste+Neue, ha percorso un tratto importante della lunga storia della cantina, oggi sempre più rappresentativa della viticoltura alpina presente sulle sponde del lago di Caldaro” prosegue il comunicato, annunciando appunto che a ricoprire il ruolo di kellermeister “sarà l’enologo Thomas Scarizuola, che da oltre 10 anni fa parte del team della cantina”. “È un onore per me, e un’importante responsabilità, guidare in prima persona questa grande famiglia di vignaioli e tradurre in vino i valori del nostro territorio” ha spiegato l’enologo altoatesino classe 1989, precisando che “il mio obiettivo è quello di proseguire lungo il percorso della qualità e dell’identità territoriale svolto sino ad ora, accompagnando Erste+Neue verso nuovi traguardi e successi”.

