Vino, Serena Wines 1881 a Vinexpo: in Francia fattura 7 mln di euro

Nel 2024 2,8 mln di bottiglie. “Avanti con investimenti in innovazione”

Milano, 2 feb. (askanews) – Con un fatturato di 7 milioni di euro e 2,8 milioni di bottiglie vendute nel formato 0,75 litri, la Francia si conferma per Serena Wines 1881 un mercato strategico, quarto Paese di destinazione per i suoi prodotti. A dominare le vendite il “Prosecco Doc Brut” (1,2 mln di bottiglie), seguito dal “Prosecco Doc Extra Dry” (1 mln) e dal “Prosecco Doc Biologico” (350mila bottiglie). Con queste premesse l’azienda famigliare di Conegliano (Treviso) si prepara a sbarcare a “Wine Paris & Vinexpo” che si terrà dal 10-12 febbraio nella capitale francese, dando ufficialmente il via alla stagione fieristica 2025.

Alla sesta edizione di “Wine Paris & Vinexpo”, Serena Wines 1881 incontrerà il pubblico di operatori, professionisti e stampa presso due spazi espositivi (quelli del Consorzio Prosecco Doc e del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg), puntando a rafforzare la propria presenza in Francia sia nell’Horeca, “canale d’elezione del brand Serena 1881 grazie al rapporto consolidato con uno storico importatore francese”, sia nella Gdo, che assorbe invece gran parte dei volumi del “Prosecco Doc Extra Dry”. La Cantina precisa inoltre che il suo marchio premium “Ville d’Arfanta” “sta raccogliendo risultati interessanti nell’online e in una rinomata catena di vinoteche di quartiere”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, ma continuiamo a guardare avanti: nonostante le difficoltà del settore vinicolo, il segmento delle bollicine mostra segnali di resilienza e interesse da parte dei consumatori” ha affermato Luca Serena, Ceo e quinta generazione della famiglia, rimarcando che “come azienda storica e rappresentativa del territorio di Conegliano, e quindi di Prosecco Doc e Docg a livello internazionale, continueremo a investire in innovazione e presenza sui mercati strategici”

Tra le novità che saranno presentate in fiera, anche “Medea”, il “Doc Treviso Extra Dry” che torna in catalogo “a grande richiesta del canale HoReCa internazionale”. Si tratta di un blend di Glera all’85%, completato da Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio, venduto in una bottiglia avvolta da un elemento circolare a rappresentare la storia della famiglia Serena.

Una settimana dopo, Serena Wines 1881 sarà protagonista con uno stand completamente nuovo a “Beer & Food Attraction” che si terrà a Rimini Fiera dal 16 al 18 febbraio, dove presenterà in anteprima “i nuovi contenuti video pensati per una comunicazione più digitale e interattiva: ‘ricettari’ dinamici e di impatto che vedranno gli spumanti di Serena 1881 protagonisti della miscelazione. Dopo questi due importanti appuntamenti, le attività fieristiche della Cantina di Conegliano proseguiranno a marzo e aprile con Prowein e Vinitaly.