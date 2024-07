vino,-serena-wines-main-title-sponsor-internazionali-di-tennis-fvg

Storica Cantina coneglianese rinnova l’impegno per tornei di Cordenons

Milano, 22 lug. (askanews) – La storica Cantina coneglianese Serena Wines 1881 sarà anche quest’anno, come già gli ultimi tre, “main title sponsor” dei grandi tornei internazionali di tennis del Friuli Venezia Giulia, rinnovando una partnership che dura ormai da dodici anni. L’evento sportivo si terrà dal 28 luglio all’11 agosto sui campi rossi dell’Eurosporting di Cordenons (Pordenone) e si aprirà con l’Itf femminile W75 che dal 28 luglio al 3 agosto vedrà sfidarsi le migliori atlete della classifica Wta, per poi proseguire dal 4 all’11 agosto con l’Atp Challenger maschile 75 che quest’anno celebra la sua ventunesima edizione.

Diversi gli eventi collaterali. Nelle serate del 29 luglio e del 5 agosto, le due giornate di apertura dei tornei Itf W75 e Atp Challenger 75, sarà possibile partecipare ad un’esperienza enogastronomica dedicata a prodotti di eccellenza del territorio a km 0 insieme con una selezione di vini a marchio Serena 1881, la linea lanciata nel 2021 in occasione del 140esimo anniversario dell’azienda. L’8 agosto allo Sporting Cafè, il bar all’interno dell’Eurosporting, sarà la volta degli aperitivi “Serena Colors” e il 9 agosto il Prosecco Doc Brut e il Prosecco Doc Rosé firmati Serena Wines 1881 torneranno in scena durante l’aperitivo degustazione a base di prodotti tipici made in Friuli Venezia Giulia organizzato in apertura del torneo “Le mie ruote sono gambe”, quinta edizione dell’appuntamento con lo sport paralimpico. Inoltre, i vincitori dei tornei avranno in omaggio una degustazione esclusiva presso la Tenuta Ville d’Arfanta, dal 1999 proprietà della famiglia Serena, che promuove così anche il progetto hospitality recentemente avviato da Serena Wines 1881 ad Arfanta di Tarzo, sulle colline coneglianesi patrimonio Unesco.