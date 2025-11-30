Vino, Smart Venues: un’app per migliorare la qualità dell’acquisto

Milano, 30 nov. (askanews) – Smart Venues introduce un sistema digitale che consente di accedere a informazioni su vini, territori e prodotti tipici attraverso QR code, applicazioni dedicate e percorsi interattivi, che punta a trasformare il modo in cui il consumatore entra in relazione con l’enogastronomia. La piattaforma, sviluppata da Softec Spa, nasce per creare un ecosistema che collega produttori, Cantine e punti vendita e offre contenuti personalizzati basati sulle preferenze degli utenti.

Il progetto prevede l’uso di un’app in grado di integrare dati, schede tecniche, racconti dei territori e suggerimenti di degustazione, con l’obiettivo di rendere più immediata la consultazione delle informazioni e migliorare la qualità dell’esperienza d’acquisto. La prima fase è stata avviata in Sicilia grazie alla collaborazione con la Regione, che ha sostenuto la sperimentazione in ambito agroalimentare. Smart Venues si rivolge ai marchi locali e ai retailer che intendono introdurre un modello “phygital” nella propria strategia, in particolare in un contesto come quello della grande distribuzione, dove il livello di digitalizzazione risulta ancora disomogeneo. Il sistema consente di raccogliere dati utili alla gestione della relazione con il cliente e offre strumenti di supporto anche per attività di marketing e commercio elettronico.

La piattaforma rientra nel programma “Smart Venues for Agrotech Ecosystem”, che punta a sostenere la competitività della filiera agroalimentare siciliana attraverso la trasformazione digitale e l’adozione di soluzioni innovative. Il progetto è sviluppato assieme all’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud-Est e prevede un ambiente dimostrativo supportato da Cerisvi, Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l’Innovazione, e dalla capofila Softec Spa.

Il sistema è stato recentemente illustrato a Milano, nell’ambito dell’iniziativa “Stile Siciliano – I vini rossi del futuro: Il Frappato”, organizzata da Ais Lombardia delegazione di Milano e promosso dall’Enoteca Regionale della Sicilia sede del Sud-Est, come occasione per presentare gli sviluppi del progetto al pubblico del settore.