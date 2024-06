vino,-tamara-maccherini-nuova-head-of-sales-di-leone-alato

Per tutti i mercati. Boccardo: diamo nuovo impulso al business

Milano, 18 giu. (askanews) – Tamara Maccherini assume da oggi l’incarico di Head of sales di Leone Alato, la holding agroalimentare del Gruppo Generali. A capo della nuova funzione Sales “creata appositamente per sviluppare la vendita dei vini sia per il mercato nazionale che internazionale”, Maccherini riporta direttamente all’Ad di Leone Alato, Igor Boccardo.

“Con questa scelta intendiamo dare un nuovo impulso al nostro business, accogliendo all’interno della nostra azienda una figura di grande capacità, che si occuperà di definire e attuare le politiche di supporto alla rete commerciale, comprese la logistica e la distribuzione” ha dichiarato Boccardo, aggiungendo che “siamo contenti che abbia accettato la nostra proposta di collaborazione, nell’ottica di far crescere ancora di più il nostro Gruppo chiamato a fronteggiare sfide molto impegnative negli anni a venire”.

Di origine toscane e di formazione umanistica, Maccherini ha mosso i primi passi lavorativi a Montalcino (Siena) come responsabile dell’ospitalità dell’azienda di Donatella Cinelli Colombini, per poi diventare direttore commerciale della Tenuta Fanti, sempre a Montalcino, e quindi della realtà italo-canadese Tolaini, nel Chianti classico. Dal 2018 ha ricoperto la posizione di direttore commerciale in Tasca d’Almerita, con responsabilità del mercato Italia ed estero.