Vino, Tenuta Hans Rottensteiner lancia la cuvée “Kitz Rosso”

Che affianca il “cucciolo di stambecco” Bianco nato nel 2017

Milano, 16 feb. (askanews) – La Tenuta Hans Rottensteiner lancia il “Kitz Rosso”, una cuvée che unisce Schiava, Lagrein e Merlot che si affianca al già conosciuto “Kitz Bianco” che ha debuttato nel 2017, ampliando una linea rappresentata dagli unici due uvaggi misti dell’azienda, pensata per celebrare l’immediatezza, convivialità e freschezza, costruita a partire dai vitigni che incarnano l’anima dell’Alto Adige.

Con il termine “Kitz” in Sudtirol si indica il “cucciolo di stambecco”, animale che richiama il simbolo araldico della Tenuta di una famiglia che da più di 500 anni è un punto di riferimento della viticoltura bolzanina. La Cantina è stata fondata nel 1956 e oggi è condotta da Hannes e dalla moglie Judith alla presa non solo con i circa dodici ettari vitati di proprietà, ma anche con le uve che da oltre sessant’anni conferiscono 45 masi della zona.

Negli anni i Rottensteiner hanno cercato conferitori in zone vinicole importanti, come il cuneo verde di Gries per il Lagrein, oppure ad Appiano per il Sauvignon e il Pinot Nero (Nussbaumerhof), e si è prodigata per dare valore a vigneti particolarmente adatti alla coltivazione di alcune varietà per le selezioni, come il Tollhof per il Pinot Bianco Carnol. La scelta, fin dall’inizio, è stata quella di concentrarsi sulla tipicità, puntando alla miglior espressione delle varietà tipiche del territorio: il Lagrein e il Santa Maddalena.

Il “Kitz Rosso” sarà disponibile sul mercato a partire da marzo.