Vino, Tenuta Sette Cieli cresce e consolida presenza in Doc Bolgheri

In primo semestre 2022 +99% su 2021. A fine 2023, 18,5 ettari totali

Milano, 22 dic. (askanews) – Tenuta Sette Cieli, l’azienda vitivinicola di proprietà di Ambrogio Cremona Ratti e guidata dall’enologa e Ad Elena Pozzolini, amplia il suo vigneto nella Doc Bolgheri con due nuovi ettari vitati a cabernet franc (65%) e merlot (35%), un passo importante per rafforzare la propria presenza e identità nella rinomata zona di produzione vitivinicola.

Lo ha riferito in una nota, la stessa azienda, spiegando che i nuovi terreni si collocano a 130 metri s.l.m., un’altitudine più elevata rispetto ai 60 dei 5 ettari già esistenti all’interno della Doc. Ma il piano di ampliamento non si esaurisce qui: nella primavera 2023 si prevede l’avvio di un ulteriore impianto bolgherese di 1,4 ettari coltivato a Cabernet Franc e destinato alla produzione IGT.

“A fine 2023 la nostra azienda conterà un totale di 18,5 ettari vitati: abbiamo deciso di mettere a dimora nuovi vigneti incoraggiati anche dalla crescita verticale del +99% nel primo semestre 2022 rispetto allo stesso semestre nel 2021, un primo risultato del lavoro che stiamo conducendo finalizzato a rafforzare la nostra distribuzione a livello nazionale e internazionale” ha dichiarato Pozzolini, confermando “il ruolo da protagonista del Cabernet Franc, varietà che desideriamo affermare come cru della nostra produzione”.

Nello specifico, analizzando il periodo pre-Covid e successivo, si evidenzia che se il 2019 si era concluso con un +11% rispetto al 2018, il 2020 con un -9% e il 2021 con un +52%, il 2022 si avvia verso una crescita economica complessiva del +22% rispetto al 2021. Un trend confermato dalle vendite, con un 2022 che ad oggi registra un totale di 115.464 bottiglie vendute contro le 91.722 dell’anno precedente, considerando un aumento del prezzo medio in Italia del 15%, indice del valore riconosciuto ai vini di Tenuta Sette Cieli. L’azienda sottolinea come anche in termini di produzione vi sono stati importanti risultati: se nel 2020 le bottiglie prodotte si attestavano attorno alle 90mila, quest’anno la produzione ha toccato le 120mila unità.

Spostando il focus sui mercati di interesse, le vendite si distribuiscono per il 20% in Italia e per l’80% all’estero. La presenza più forte e consolidata si registra negli Stati Uniti, seguiti da Svizzera e Inghilterra, quest’ultima particolarmente interessata ai vini top di gamma Indaco e Scipio. Per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati, il 2022 ha registrato un fatturato considerevole relativo alla Serbia.

