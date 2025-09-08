lunedì, 8 Settembre , 25
Vino, Tenuta Stella: vendemmia anticipata di Chardonnay e Ribolla

Milano, 8 set. (askanews) – È iniziata in anticipo la vendemmia 2025 a Tenuta Stella, la Cantina di Scriò, frazione di Dolegna del Collio (Gorizia). Le prime uve raccolte sono state Chardonnay, destinato al metodo classico Pas Dosé, e Ribolla Gialla, vinificata in purezza per lo spumante monovarietale.

“Quest’annata si sta distinguendo per un andamento climatico irregolare, con giornate ideali alternate ad altre piovose, che rendono la programmazione più complessa” spiega Erika Barbieri, enologa della Tenuta, aggiungendo che “lo sbalzo termico di 10-15 gradi tra giorno e notte è però particolarmente favorevole per le varietà a bacca bianca, poiché stimola la sintesi aromatica. Nonostante l’instabilità meteorologica – prosegue Barbieri – guardiamo a questa vendemmia con ottimismo: le uve presentano acidità fissa e freschezze ideali, fattori che fanno prevedere basi spumante e vini bianchi fermi di grande qualità”.

Fondata da Sergio Stevanato nel 2009, l’azienda del Collio ha scelto il biologico certificato, la sostenibilità e la biodiversità come pilastri produttivi. I 15 ettari di vigneto vengono coltivati senza pesticidi o concimi chimici, favorendo un ecosistema vitale che comprende prati con orchidee spontanee, arnie e boschi integrati nella proprietà.

L’impegno ambientale è stato riconosciuto con la certificazione Diversity Ark, che attesta la tutela della biodiversità e il monitoraggio scientifico dei vigneti.

