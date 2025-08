vino,-tenute-orestiadi:-il-10-agosto-a-gibellina-“calici-di-stelle”

Milano, 3 ago. (askanews) – Sabato 10 agosto a Gibellina (Trapani), nella notte di San Lorenzo, torna “Calici di Stelle”, l’evento estivo firmato Tenute Orestiadi, in programma al Baglio di Stefano, sede della Fondazione Orestiadi. L’edizione di quest’anno anticipa la proclamazione di Gibellina a “Capitale dell’arte contemporanea” nel 2026 e celebra il legame tra arte, vino e territorio.

L’evento inizierà alle 20 e prevede degustazioni, musica dal vivo e performance artistiche. In programma l’improvvisazione musicale e visiva “Paesaggi Sonori” di Roberto Nicastro e la performance “Corpi Celesti” con Federica Aloisio e Angelo Sicurella, che unirà danza, voce e musica elettronica in un’azione site-specific. La serata proseguirà con il concerto della band Pagoda Universe e il Dj set a cura di Alex C e del resident Vincenzino.

Protagonista della serata sarà “Il Bianco di Ludovico”, vino simbolo della Cantina, che sarà servito anche a bordo di una mongolfiera ancorata per un brindisi sospeso a venti metri d’altezza, con vista notturna sulla città e sul suo paesaggio contemporaneo. Il percorso enogastronomico proporrà piatti della cucina mediterranea e sarà accompagnato da tre calici di vino e un gin tonic con Gin Sale Bianchi.

“Questa edizione di Calici di Stelle rappresenta per noi un momento di passaggio simbolico: un brindisi corale che celebra un’identità, quella di Gibellina, fatta di coraggio, cultura e futuro” dichiara Rosario Di Maria, amministratore di Tenute Orestiadi, sottolineando che “guardiamo al 2026 con entusiasmo e responsabilità: ‘Gibellina Capitale dell’arte contemporanea’ sarà un’occasione storica per tutta la Sicilia e per il vino come ambasciatore di bellezza”.