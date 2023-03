Vino, tutto pronto a Tortona per l’anteprima dedicata al Timorasso

Il 12 e 13 marzo terza edizione di “Derthona Due.Zero” con l’annata 2021

Milano, 7 mar. (askanews) – I produttori di vino dei Colli Tortonesi sono pronti ad accogliere appassionati e operatori del settore a “Derthona Due.Zero” che sarà dedicata all’anteprima dell’annata 2021 del Timorasso che si terrà il 12 e 13 marzo a Tortona (Alessandria). I temi al centro di questa terza edizione sono “territorio” e “longevità”.

Organizzata dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi per valorizzare e diffondere la conoscenza del vino bianco ottenuto dal vitigno Timorasso, diventato simbolo del rinascimento di questo territorio, la manifestazione si terrà nella storica sede del Museo Orsi. Qui sarà possibile degustare non solo vini dell’annata 2021, ma anche bottiglie con più anni di invecchiamento che mostreranno lo straordinario potenziale evolutivo del Timorasso.

La giornata di domenica sarà dedicata al pubblico degli appassionati che, dalle 10 alle 18, potranno dialogare con i produttori per scoprire le caratteristiche distintive di questo grande bianco. Lunedì, sempre con gli stessi orari, sarà invece il giorno riservato agli operatori di settore e alle associazioni di sommellerie. In entrambi i giorni sono previste masterclass di approfondimento condotte da professionisti del settore, per le quali è previsto un ticket di ingresso e il pre-accredito.

Nel 2009 il Timorasso aveva una superficie vitata di soli 25 ettari ma grazie all’impegno e alla tenacia di un gruppo di giovani vignaioli locali, a partire da Walter Massa, Andrea Mutti e Paolo Poggio, oggi gli ettari sono diventati 330. Di pari passo, la compagine sociale del Consorzio è cresciuta fino a raggiungere 90 soci.

