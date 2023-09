Vino, tutto pronto per terza edizione di “Oltrepò-Terra di Pinot Nero”

Si terrà il 25 settembre all’Antica Tenuta Pegazzera di Casteggio

Milano, 11 set. (askanews) – E’ tutto pronto all’Antica Tenuta Pegazzera di Casteggio (Pavia) per la terza edizione di “Oltrepò – Terra di Pinot Nero, un territorio, un vitigno, due eccellenze” in programma lunedì 25 settembre. L’appuntamento, nato da un gruppo di Cantine virtuose del territorio e organizzato dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, vedrà quest’anno coinvolte 34 aziende che presenteranno le loro espressioni di Pinot nero, declinato in Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg e Pinot nero dell’Oltrepò Pavese Doc, a ristoratori, enotecari, agenti e sommelier, oltre ad un parterre di giornalisti nazionali e internazionali.

“L’unione e la condivisione di intenti sono il punto di partenza per questo importante evento del Consorzio e siamo felici di vedere in questa terza edizione una partecipazione molto estesa di tutta la filiera: dalle piccole alle medie aziende, fino alle due grandi cooperative del territorio” spiega il direttore, Carlo Veronese, ricordando che “nell’Oltrepò si produce il 75% del Pinot Nero italiano ed è una tra le aree più importanti a livello mondiale. Questo appuntamento – ha proseguito – è diventato un momento fondamentale per fare insieme il punto su due denominazioni cardine, in forte crescita sia qualitativa che numerica”.

Una selezione di etichette saranno inoltre presentate nel corso di due masterclass di approfondimento condotte da due comunicatori del vino: Jacopo Cossater per la degustazione dedicata all’Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg, e Filippo Bartolotta per quella rivolta al Pinot nero dell’Oltrepò Pavese Doc. Le cantine partecipanti alla terza edizione di “Oltrepò Terra di Pinot Nero” sono: Alessio Brandolini, Berté & Cordini, Bosco Longhino, Bruno Verdi, Cà del Gè, Cà di Frara, Calatroni, Castello di Cigognola, Castello di Luzzano, Cavallotti, Conte Vistarino, Cordero San Giorgio, Riccagioia – ERSAF Regione Lombardia, Fiamberti Giulio, Finigeto, Frecciarossa, Giorgi, La Genisia, La Piotta, La Travaglina, Lefiole, Manuelina, Marchese Adorno, Montelio, Oltrenero, Pietro Torti, Prime Alture, Quaquarini, Tenuta Mazzolino, Terre Bentivoglio, Terre d’Oltrepò – La Versa, Torre degli Alberi, Torti l’Eleganza del Vino, Travaglino.

“Oltrepò Terra di Pinot Nero si colloca al termine di un anno fondamentale per la comunicazione – ha concluso Veronese – che ha visto il Consorzio impegnato per la valorizzazione delle denominazioni del territorio attraverso numerosi progetti. Questa manifestazione è cofinanziata dal PSR Regione Lombardia”.