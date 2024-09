Vino, UmbriaTop partner di “Umbria Wine” a Perugia da 13 a 15 settembre

Con progetto digitale su vitigni autoctoni e Denominazioni di qualità

Milano, 8 set. (askanews) – UmbriaTop è partner speciale della seconda edizione di “Umbria Wine”, il festival del vino umbro in programma nel centro storico di Perugia da venerdì 13 a domenica 15 settembre, che vedrà la presenza di 51 Cantine del territorio. “Siamo molto soddisfatti della partnership con ‘Umbria Wines’ che punta in particolare alla valorizzazione dei vitigni autoctoni della nostra regione” ha commentato il presidente di UmbriaTop, Massimo Sepiacci, ricordando che “come associazione, prendiamo parte a diversi eventi nazionali e internazionali ma è partendo dal nostro territorio che promuoviamo e raccontiamo i vini locali, espressione del legame indissolubile e unico fra la varietà d’uva e il suo territorio”.

UmbriaTop, società cooperativa fondata nel 2009 che conta 114 Cantine e quattro Consorzi vitivinicoli (Torgiano, Montefalco, Trasimeno e Orvieto), proporrà, con il sostegno del CSR Regione Umbria, una degustazione alla cieca con protagonisti due vitigni autoctoni: la Cornetta (Vernaccia di Cannara) e il Trebbiamo Spoletino e un progetto digitale di divulgazione dei vitigni autoctoni e delle Denominazioni di qualità.

Condotta dal giornalista enogastronomico Jacopo Cossater, con il contributo di Alberto Palliotti, professore di Agraria dell’Università di Perugia, la degustazione è in programma alla Terrazza dell’Hotel Brufani venerdì 13 settembre alle 17.30. Il progetto digitale, invece, 2punta a promuovere e far conoscere meglio i vitigni autoctoni umbri e le loro relative Denominazioni di qualità: Sangiovese, Grechetto, Sagrantino, Trebbiano Spoletino, Cornetta, Ciliegiolo, Trasimeno Gamay e tutte le loro declinazioni di qualità territoriali in Docg, Doc e Igt”.

“Il vitigno autoctono – conclude la direttrice di “UmbriaTop”, Gioia Bacoccoli – è figlio della propria terra, dove ha piantato le sue radici e riesce a esprimersi ai massimi livelli grazie alle caratteristiche uniche del clima, suolo e cultura di una determinata zona: quando degusti, ricorda che non stai solo assaggiando un vino ma bevendo un tesoro unico, che porta con sé l’anima del suo territorio”.

Dal 13 al 15 settembre, dalle 17 alle 19 (fino ad esaurimento disponibilità), sarà possibile ritirare presso la postazione dedicata a UmbriaTop in piazza della Repubblica due token che danno diritto a una degustazione omaggio da utilizzare per degustare un vino bianco e uno rosso presso gli stand delle 35 aziende socie di UmbriaTop partecipanti a “Umbria Wine”. Lungo il percorso sono a disposizione tre totem digitali, delle colonnine interattive da cui è possibile consultare le schede dei vini e la mappa delle aziende o scaricare le informazioni sui vitigni e le Denominazioni, scansionando il relativo QR Code.