vino,-è-un-arazzo-l’opera-di-simeti-per-il-“masciarelli-art-project”

Titolo: “Combriccola al Castello”. Poi l’etichetta limited edition

Milano, 18 giu. (askanews) – Si intitola “Combriccola al Castello” l’opera site specific realizzata per il Castello di Semivicoli da Francesco Simeti, protagonista dell’edizione di quest’anno del “Masciarelli Art Project”. Si tratta di un arazzo, frutto degli spunti raccolti dall’artista palermitano classe 1968 durante il periodo di residenza al Castello, ed è animato da un susseguirsi di specie animali e da una varietà di piante, sia tipici del territorio che non autoctone, assieme a riferimenti simbolici.

Invitato da Marina Cvetic Masciarelli e dalla figlia Miriam Lee Masciarelli per il progetto che intende raccontare il poliedrico universo della casa vinicola Masciarelli attraversi l’arte, Simeti ha spiegato che “l’opera agisce come un ponte tra passato, presente e futuro, e vuole essere un invito a una meditazione sulle responsabilità che abbiamo nei confronti della terra che ci ospita e delle generazioni future. È un richiamo all’azione – ha evidenziato – è un promemoria che ogni scelta e ogni gesto hanno un impatto sul mondo naturale che ci circonda”.

Simeti ha inoltre pensato anche la speciale etichetta in edizione limitata per il Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2019, uno dei vini più rappresentativi dell’azienda abruzzese. Evocando le stesse figure che caratterizzano “Combriccola al Castello”, l’artista ha immaginato un’immagine elegante in cui si susseguono curiosi animali e rigogliose piante su un prezioso fondo dorato.