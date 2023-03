Vino, una newsletter di Francesca Seralvo per raccontare Tenuta Mazzolino

“Vorrei che il mio vino venisse capito attraverso ciò che sono io”

Milano, 7 mar. (askanews) – Una newsletter che parla di vino e della passione e dell’amore nel produrlo. E’ quella che cura Francesca Seralvo, terza generazione alla guida di Tenuta Mazzolino, cantina gioiello dell’Oltrepò Pavese, che spiega: “Ho scelto questa formula diretta perché mi piace il dialogo, il confronto, il vino è emozione, è racconto, non può esprimersi solo attraverso una scheda tecnica, e se non potesse essere degustato, allora vorrei che venisse capito attraverso quello che sono io, il mio modo di vedere il mondo, quello del vino in particolare”.

La newsletter si intitola “Una finestra su Mazzolino”: “Attraverso questa finestra io vedo il mio mondo, unico e particolarissimo, la mia quotidianità in cantina, in vigna e anche nella vita di tutti i giorni” racconta la produttrice di Corvino San Quirico (Pavia), aggiungendo che “con questa newsletter vorrei che gli altri potessero guardare dentro e scoprire un particolare della mia vita per comprendere il tutto: i mie vini e le mie fonti di ispirazioni”. Francesca parla dunque in prima persona, rimettendo in primo piano l’emozione, facendo emergere la sua personalità e raccontandoci tanto del suo modo di essere una vignaiola, a partire dall’autenticità e passione nel condividere la sua esperienza.

Un’attitudine che ritroviamo anche nel sito di Tenuta Mazzolino, recentemente oggetto di restyling. “È un vero e proprio viaggio nel nostro mondo e in quello dei nostri vini: le nostre etichette non vengono semplicemente descritte dal punto di vista organolettico, ma vengono presentate attraverso ciò che rappresentano per chi li produce” prosegue la vignaiola pavese, sottolineando che “ogni bottiglia ha una storia da raccontare e ogni sorso rappresenta un momento di felicità”. “C’è spazio anche per le persone che stanno dietro ai vini” aggiunge, ricordando che “valorizzando la loro esperienza, la loro dedizione e il loro amore per la natura e per il territorio ogni bottiglia diventa una testimonianza di un’attitudine positiva nei confronti della vita e dell’ambiente che ci circonda”.

continua a leggere sul sito di riferimento