vino,-“untold-2026”-presenta-le-108-migliori-cantine-italiane

Milano, 13 lug. (askanews) – All’Hotel Raito di Vietri sul Mare (Salerno) si è svolta l’anteprima nazionale di “Untold – Quello che non è ancora stato detto del vino”, volume II del progetto editoriale firmato Decanto. L’evento ha riunito stampa, produttori e operatori del settore per la presentazione della guida dedicata ai distretti vitivinicoli italiani e alle aziende che integrano produzione, accoglienza ed enoturismo esperienziale. Al centro dell’incontro le connessioni tra viticoltura, comunicazione e turismo. La guida, in uscita in autunno, ha coinvolto 600 Cantine e 1.800 campioni in degustazione, valutati da un panel tecnico composto da 36 esperti, tra sommelier, enologi e giornalisti.

I riconoscimenti assegnati hanno preso in considerazione due ambiti distinti: da un lato i vini, con menzioni come i Tre Cavatappi, il miglior rapporto qualità-prezzo, l’etichetta più rappresentativa, il vino da evoluzione, gastronomico o più originale; dall’altro le aziende, con valutazioni sulla qualità produttiva, l’identità territoriale, la capacità di accoglienza e la conduzione familiare. Tra le Cantine premiate, in Campania figurano Marisa Cuomo, Cantina Vezzoso e Cantine Il IV Miglio; in Basilicata, Cantina di Venosa, Cantine del Notaio e Tenuta i Gelsi; in Calabria, Francesco Malena, Santa Venere e Tenute Paese; in Abruzzo, Tenuta Antonini e Tenuta De Melis; nel Lazio, Solis Terrae e Vini Giovanni Terenzi; in Puglia, Leone de Castris; in Sardegna, Vigne Centro Sardegna; in Sicilia, Tenuta Rasocolmo; in Umbria, Tenute Lunelli – Castelbuono e Còlpetrone; in Toscana, Pietraserena e Giodo; in Alto Adige, St. Quirinus; in Valle d’Aosta, Betemps Matthieu e La Source; in Piemonte, Ramello Gianni e Matteo.

Nel complesso, sono state 108 le Cantine che hanno ottenuto un attestato di merito per la capacità di esprimere in modo autentico il valore del proprio territorio, combinando qualità produttiva, progettualità enoturistica e coerenza stilistica. Il riconoscimento “Tre Cavatappi” è stato assegnato a 1.100 vini.