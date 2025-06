vino,-vinventions-celebra-25-anni-con-il-suo-12esimo-rapporto-csr

Milano, 17 giu. (askanews) – “Centocinque tonnellate di tappi raccolti, 337mila kg di CO2 sequestrati con la gamma Nomacorc Green Line, 9.608 kg di plastica marina raccolta con Nomacorc Ocean”. Sono i dati principali riportati nel dodicesimo Rapporto di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) di Vinventions. Il report fa il punto sui risultati ambientali e sociali raggiunti nel corso del 2024, un anno particolarmente importante per l’azienda, che ha celebrato il suo 25esimo anniversario.

“Questo anniversario ha rappresentato un momento di svolta. Abbiamo scalato l’innovazione sostenibile con un impatto misurabile, migliorando le performance e riducendo l’impronta ambientale” ha spiegato Romain Thomas, Head of Product Management & Sustainability, sottolineando che “questo percorso conferma la nostra volontà di guidare un cambiamento sistemico nelle pratiche del settore vinicolo, dalle chiusure a basse emissioni fino all’espansione dei programmi di raccolta e riciclo nei mercati strategici”.

Il rapporto presenta una panoramica completa delle performance ambientali e sociali di Vinventions nei suoi principali siti produttivi, che quest’anno includono due nuovi stabilimenti: Pozzolo (Italia) e Rosarito (Messico). Tra i dati evidenziati la presenza di 553 dipendenti nel mondo (+2%) con 10 anni di anzianità media, il 30% di donne sul totale della forza lavoro e il 46% di donne in ruoli impiegatizi (in crescita dal 41% nel 2023). L’elettricità da fonti sostenibili si è attestata al 67%, mentre sono 0,8 ml/tappo di consumo d’acqua (in calo rispetto ai 1,2 ml nel 2023), e il 95% degli scarti produttivi sono stati avviati al riciclo.

“Questo rapporto è il risultato di una collaborazione trasversale che coinvolge tutti i nostri siti e reparti” ha proseguito Thomas, rimarcando che “riflette anni di impegno, progressi e visione comune: dalla riduzione dei consumi di energia e acqua, al rafforzamento dell’impatto sociale attraverso il riciclo dei tappi, siamo orgogliosi di rendere i nostri progressi tangibili e misurabili”.

Vinventions precisa infine di continuare a rafforzare le collaborazioni per potenziare il riciclo post-consumo, in particolare in sinergia con realtà come France Cancer e Second Life.