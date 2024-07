vino,-vinventions:-polyscan-aiuta-nella-scelta-della-data-di-vendemmia

Tra le nuove funzionalità anche l’analisi per la gestione del colore

Milano, 23 lug. (askanews) – Big data e tecnologie di alta precisione per determinare il momento ideale per la raccolta delle uve. E’ la nuova funzionalità del “Polyscan”, sofisticato strumento sviluppato nel 2015 da Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusura per l’industria vinicola.

Si tratta di un supporto che monitora la maturità dell’uva, identificando l’arresto del caricamento di zucchero negli acini, indicatore chiave che segna l’inizio delle diverse sequenze aromatiche durante la maturazione. “Grazie all’analisi accurata dei dati, i viticoltori possono contare su un monitoraggio continuo e preciso, garantito dall’expertise dei nostri specialisti” ha spiegato Vinventions, ricordando che “Polyscan utilizza la voltammetria per valutare i livelli di polifenoli, cruciali per prevedere la stabilità e il potenziale ossidativo dei vini”.

Il nuovo pacchetto prevede anche lo strumento “Color”, progettato “per fornire analisi precise e raccomandazioni per la gestione del colore del vino, impiega la colorimetria a riflessione per fornire misurazioni precise del colore, allineandosi con la percezione visiva umana” ha precisato l’azienda, aggiungendo che “entrambi gli strumenti, portatili e di facile utilizzo, forniscono risultati rapidi, ideali per l’uso in cantina”.