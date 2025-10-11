vino,-zana-masombuka-premiata-da-zenato-academy-ad-artverona-2025

Milano, 11 ott. (askanews) – È l’artista sudafricana Zana Masombuka la vincitrice del Premio Zenato Academy per la fotografia contemporanea, consegnato in occasione di ArtVerona (10-12 ottobre 2025), una delle principali manifestazioni dedicate al mercato dell’arte in Italia. La giovane artista, rappresentata dalla Galleria Cellar Contemporary di Trento, è stata premiata per tre opere che la giuria ha riconosciuto come esempio significativo dell’arte africana contemporanea impegnata a tramandare la memoria del proprio Paese attraverso una narrazione personale.

La giuria, composta da Nadia Zenato, Ad della Cantina Zenato e promotrice del Premio, Luca Panaro, direttore artistico di Zenato Academy, e Alberto Fiz, critico d’arte, ha valorizzato il lavoro di Masombuka per la capacità di intrecciare storie del passato e del presente con una visione rivolta al futuro. Le sue fotografie, ispirate all’infanzia trascorsa nel territorio rurale dello KwaNdebele, nel villaggio di Siyabuswa, affrontano temi di modernità, tecnologia e ritualità restando profondamente radicate nella cultura della sua comunità.

Il Premio Zenato Academy, istituito nel 2019, promuove giovani artisti italiani e internazionali under 40 che si esprimono attraverso il linguaggio fotografico, acquisendo le loro opere nella collezione permanente dell’Academy. “La decisione di istituire questo Premio – dichiara Nadia Zenato – nasce dalla volontà di valorizzare il linguaggio contemporaneo e di sostenere i giovani talenti che sperimentano attraverso la fotografia, collaborando con istituzioni e gallerie impegnate nella ricerca artistica”

Anche quest’anno Zenato ha rinnovato il proprio sostegno alla fiera in qualità di wine sponsor. “ArtVerona – continua Nadia Zenato – è per noi uno spazio prezioso dove nascono nuove idee e collaborazioni, e al tempo stesso un’occasione per valorizzare la ricchezza culturale e la bellezza del nostro territorio.” Negli anni, attraverso il Premio, sono entrate a far parte della collezione Zenato Academy le opere di artisti come Daniela Droz, Carola Allemandi, Enrico Smerilli, Giacomo Erba, Lu Yidan e Dario Picariello. Durante la manifestazione, Zenato Academy presenta inoltre presso Silos Levante – Polo Santa Marta tre mostre personali curate da Luca Panaro: “Sole Pioggia Vento” di Julia Carrillo, “Sotto il silenzio del tempo” di Dario Picariello e “Spazio parallelo” di Lu Yidan.

Fondata nel 1960 da Sergio Zenato e oggi guidata dalla seconda generazione familiare, Zenato è un’azienda vitivinicola che firma vini nei territori del Lugana e della Valpolicella.

Foto: EnneviFoto