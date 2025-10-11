sabato, 11 Ottobre , 25

Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti

(Adnkronos) - In Francia si susseguono le reazioni...

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

(Adnkronos) - “Tale e Quale Show”, in onda...

Paolini-Gauff, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Wuhan – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo. Oggi,...

Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo

(Adnkronos) - Omicidio nella mattina di oggi, sabato...
vino,-zana-masombuka-premiata-da-zenato-academy-ad-artverona-2025
Vino, Zana Masombuka premiata da Zenato Academy ad ArtVerona 2025

Vino, Zana Masombuka premiata da Zenato Academy ad ArtVerona 2025

AttualitàVino, Zana Masombuka premiata da Zenato Academy ad ArtVerona 2025
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 11 ott. (askanews) – È l’artista sudafricana Zana Masombuka la vincitrice del Premio Zenato Academy per la fotografia contemporanea, consegnato in occasione di ArtVerona (10-12 ottobre 2025), una delle principali manifestazioni dedicate al mercato dell’arte in Italia. La giovane artista, rappresentata dalla Galleria Cellar Contemporary di Trento, è stata premiata per tre opere che la giuria ha riconosciuto come esempio significativo dell’arte africana contemporanea impegnata a tramandare la memoria del proprio Paese attraverso una narrazione personale.

La giuria, composta da Nadia Zenato, Ad della Cantina Zenato e promotrice del Premio, Luca Panaro, direttore artistico di Zenato Academy, e Alberto Fiz, critico d’arte, ha valorizzato il lavoro di Masombuka per la capacità di intrecciare storie del passato e del presente con una visione rivolta al futuro. Le sue fotografie, ispirate all’infanzia trascorsa nel territorio rurale dello KwaNdebele, nel villaggio di Siyabuswa, affrontano temi di modernità, tecnologia e ritualità restando profondamente radicate nella cultura della sua comunità.

Il Premio Zenato Academy, istituito nel 2019, promuove giovani artisti italiani e internazionali under 40 che si esprimono attraverso il linguaggio fotografico, acquisendo le loro opere nella collezione permanente dell’Academy. “La decisione di istituire questo Premio – dichiara Nadia Zenato – nasce dalla volontà di valorizzare il linguaggio contemporaneo e di sostenere i giovani talenti che sperimentano attraverso la fotografia, collaborando con istituzioni e gallerie impegnate nella ricerca artistica”

Anche quest’anno Zenato ha rinnovato il proprio sostegno alla fiera in qualità di wine sponsor. “ArtVerona – continua Nadia Zenato – è per noi uno spazio prezioso dove nascono nuove idee e collaborazioni, e al tempo stesso un’occasione per valorizzare la ricchezza culturale e la bellezza del nostro territorio.” Negli anni, attraverso il Premio, sono entrate a far parte della collezione Zenato Academy le opere di artisti come Daniela Droz, Carola Allemandi, Enrico Smerilli, Giacomo Erba, Lu Yidan e Dario Picariello. Durante la manifestazione, Zenato Academy presenta inoltre presso Silos Levante – Polo Santa Marta tre mostre personali curate da Luca Panaro: “Sole Pioggia Vento” di Julia Carrillo, “Sotto il silenzio del tempo” di Dario Picariello e “Spazio parallelo” di Lu Yidan.

Fondata nel 1960 da Sergio Zenato e oggi guidata dalla seconda generazione familiare, Zenato è un’azienda vitivinicola che firma vini nei territori del Lugana e della Valpolicella.

Foto: EnneviFoto

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.