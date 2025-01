“Vinodabere”: 18 e 19 gennaio a Roma 45 Cantine sarde con oltre 200 vini

All’Hotel Belstay terza edizione dell’evento dedicato alla Sardegna

Milano, 5 gen. (askanews) – Per il terzo anno consecutivo, sabato 18 e domenica 19 gennaio all’Hotel Belstay a Roma torna “La Sardegna di Vinodabere”, evento nato per promuovere e far scoprire la varietà e la complessità vitivinicola di una regione che è un vero e proprio piccolo continente. Ai banchi di assaggio si potranno incontrare 45 produttori e degustare oltre 200 referenze tra bianchi, rosati, rossi, vini dolci e ossidativi, e perfino bollicine, che testimoniano lo stato dell’arte della viticoltura sarda, giunta ormai a livelli di indiscutibile eccellenza.

La manifestazione prevede un viaggio attraverso tra le produzioni dei territori di Alghero, Anglona, Gallura, Mamoiada, Mandrolisai, Ogliastra, Oliena, Orgosolo, Oristanese, Romangia, Sulcis e sud Sardegna, alcuni dei quali diventeranno i protagonisti delle masterclass in programma la mattina di sabato 18 gennaio. Quindi dalle 13.30 alle 15.30 è prevista l’apertura dei banchi di assaggio (previo accredito) per gli operatori: ristoratori, agenti, distributori, enotecari, giornalisti, sommelier e assaggiatori Onav. Dalle 15.30 alle 19.30 i banchi saranno aperti al pubblico.

Domenica 19 gennaio i banchi di assaggio per gli operatori saranno aperti (sempre previo accredito) dalle 10.30 alle 13.30, e dalle 13.30 alle 19 anche per il pubblico.

I territori, i vini e le specialità gastronomiche della Sardegna sono sempre stati al centro dell’attenzione della testata giornalistica on line “Vinodabere” diretta da Maurizio Valeriani, che tra agosto e settembre 2024 ha anche pubblicato sul proprio sito la settima edizione de “La Guida ai Migliori Vini della Sardegna”.