vinodabere:-98-“standing-ovation”-nella-guida-ai-migliori-vini-sardi-2026

Milano, 24 ago. (askanews) – Sono 98 le etichette premiate con il massimo riconoscimento, la “Standing Ovation”, nella Guida 2026 ai migliori vini della Sardegna curata dal direttore Maurizio Valeriani e Antonio Paolini per la testata Vinodabere. Su 305 campioni recensiti, uno su tre ha ottenuto il massimo riconoscimento. Tra questi spiccano tre vini con 100/100: il “Vermentino Ruinas del Fondatore 2022” di Depperu, il “Vermentino di Gallura Superiore Campianatu 2023” di Tenute Campianatu e il “Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023” di Francesco Cadinu.

Rispetto allo scorso anno, gli assaggi sono stati cento in meno, per effetto della difficile annata 2023 che ha inciso in particolare sui rossi della Barbagia e per la scelta dei produttori di ridurre le gamme concentrandosi sulle uve migliori. Una decisione che ha portato a risultati convincenti, con due dei tre 100/100 provenienti proprio da questa vendemmia.

La Gallura conferma la sua centralità con 17 Standing Ovation su 35 “Vermentino” e 4 su 10 “Cannonau”. Successi anche in Romangia, con 4 riconoscimenti, e nel Coros, con 3. Mamoiada si conferma protagonista con 12 Standing Ovation su 21 “Cannonau” e con la “Granazza”. Buoni risultati anche a Orgosolo, con 3 vini premiati su 4, e a Oliena, con 5 su 9, dove il “Nepente” mostra una rinascita qualitativa. Nel Sud Sardegna il “Carignano” si conferma riferimento con 7 Standing Ovation su 14, mentre il “Mandrolisai” conquista 7 premi su 14, unica subregione con una Doc dedicata. Restano di alto livello la “Vernaccia di Oristano” e la “Malvasia di Bosa”, pur tra difficoltà di mercato. Il bilancio complessivo, sottolineano gli autori, evidenzia una Sardegna sempre più matura e consapevole, con un interesse crescente verso i propri territori e i propri vini.

Le Cantine premiate con Standing Ovation sono: Surrau (Olbia-Tempio), Cantina Santadi (Sud Sardegna), Cantine di Orgosolo (Nuoro), Vike Vike (Nuoro), Montisci Vitzizzai (Nuoro), Cantina La Sughera (Olbia-Tempio), Siddùra (Olbia-Tempio), La Contralta (Olbia-Tempio), Tenute Oskiros (Olbia-Tempio), Li Duni (Olbia-Tempio), Saraja (Olbia-Tempio), Jankara (Olbia-Tempio), Petra Bianca (Olbia-Tempio), Tenute Vignola (Olbia-Tempio), Cantina Gallura (Olbia-Tempio), Tenute Gregu (Olbia-Tempio), Cherchi (Sassari), Tenute Soletta (Sassari), Poderi Parpinello (Sassari), Cantina Grappolo d’Oro (Sassari), Quartomoro (Oristano), Tenute Evaristiano (Oristano), Nuraghe Crabioni (Sassari), Cantina Sorso Sennori (Sassari), Tenuta Schintu (Sassari), Viticoltori Romangia (Sassari), Ferruccio Deiana (Sud Sardegna), Fratelli Serra (Oristano), Contini (Oristano), Stefano Pippia (Oristano), Famiglia Orro (Oristano), Emidio Oggianu (Oristano), Cantina Orgosa (Nuoro), Cantina Paddeu (Nuoro), Cantina Santadi (Sud Sardegna), Tenute Soletta (Sassari), Cantina TraMonti di Antonio Marogna (Sassari), Cantina Muggittu (Nuoro), Petra Bianca (Olbia-Tempio), Su Binariu (Nuoro), Fradiles (Nuoro), Vigne Centro Sardegna (Nuoro), Fulghesu Le Vigne (Nuoro), Cantina Taris (Sud Sardegna), La Casa di Sophia (Sud Sardegna), Cantina di Calasetta (Sud Sardegna), Cantina Mesa (Sud Sardegna), Tenute Rossini (Sassari), Cantina Alessandro Bocca (Nuoro), Cantina Canu (Olbia-Tempio), La Neula (Olbia-Tempio), Giuseppe Sedilesu (Nuoro), Cantina Mussennore (Nuoro), Vignaioli Cadinu (Nuoro), ‘Esole (Nuoro), Pub Agricolo di Gungui Dario (Nuoro), Cantina Dessolis (Nuoro), Carasole (Nuoro), Cantina Marco Canneddu (Nuoro), Tenute Perda Rubia (Nuoro), Cantina Vignaioli Oliena (Nuoro), Iolei Nois (Nuoro), Agricola Salis (Nuoro), Cantina Biscu (Nuoro), Cantina Ruju Sardu (Nuoro), Cantine di Orgosolo (Nuoro), Cantina Orgosa (Nuoro), Pedra Niedda Tenute (Oristano), Tenuta Schintu (Sassari), Ferruccio Deiana (Sud Sardegna), Polinas (Sassari).