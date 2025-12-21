Vinolok certifica riciclabilità chiusure in vetro secondo PPWR UE

Milano, 21 dic. (askanews) – Vinolok ha ottenuto una certificazione ufficiale di riciclabilità per le proprie chiusure in vetro, già conforme ai requisiti del nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, il PPWR, che entrerà in vigore nel 2030. Lo ha comunicato l’azienda, spiegando che la certificazione è stata rilasciata sulla base di test verificati secondo la metodologia Certify. Le chiusure Vinolok sono destinate principalmente al settore vitivinicolo e vengono utilizzate in prevalenza per vini fermi di fascia medio alta e alta. L’azienda opera anche nel segmento dei distillati e delle bevande premium. Per quanto concerne l’idoneità per il riciclo del vetro, secondo i criteri stabiliti dalla normativa europea la chiusura in vetro trasparente della Classic Collection rientra nella classe A, mentre la versione in vetro rosa della stessa linea è classificata in classe B.

“La conformità anticipata al PPWR consente ai produttori che utilizzano le queste chiusure di adottare un packaging già allineato agli obblighi normativi futuri, riducendo la necessità di interventi correttivi successivi e contenendo i costi legati all’adeguamento legislativo” ha precisato l’azienda, sottolineando che “la certificazione indipendente rappresenta inoltre un elemento di trasparenza per i mercati dell’Unione Europea e per quelli che si stanno orientando verso regolamenti analoghi”.

Il modello produttivo dell’azienda fondata oltre vent’anni fa nella Repubblica Ceca e distribuita da Amorim, si basa sull’impiego del vetro, materiale chimicamente inerte e riciclabile senza perdita di qualità, inserito in una filiera che privilegia l’approvvigionamento locale. Oltre il 70% delle materie prime utilizzate proviene infatti da fornitori situati entro un raggio di 40 chilometri dalla fornace, una scelta che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale legato alla logistica. Secondo i dati forniti dall’azienda, l’utilizzo di vetro riciclato consente una riduzione stimata del 20% dell’inquinamento atmosferico e del 50% di quello idrico, oltre a una diminuzione dei rifiuti destinati alle discariche e a un contenimento dei consumi energetici nel processo produttivo.

In prospettiva, Vinolok ha avviato un programma di ricerca che prevede, entro il 2030, l’introduzione di nuove soluzioni produttive e un ulteriore incremento della quota di vetro riciclato, includendo anche attività di upcycling e interventi sulla logistica, come l’utilizzo di blister in PET con l’80% di materiale riciclato e pallet riutilizzabili.