“vinovip-al-forte”:-il-meglio-dell’enologia-a-forte-dei-marmi

Milano, 18 mag. (askanews) – Dalle Alpi dolomitiche ai marmi bianchi delle Apuane, ovvero da Cortina al litorale di Forte dei Marmi. La storica rivista enologica italiana “Civiltà del bere” ripropone l’edizione marittima del suo apprezzato evento. La nota manifestazione “VinoVip”, che riunisce ogni due anni a Cortina d’Ampezzo i grandi nomi dell’enologia e produttori emergenti, nell’estate 2025 torna sul lido del Forte, dove si sono svolte già due edizioni, nel 2018 e nel 2023.

La terza edizione ospita in Versilia da domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno il gotha della produzione enologica italiana, con aziende vitivinicole top, grandi firme (i Protagonisti di lunedì 9 giugno), nuove sfide italiane, e un focus dedicato ai fine wines bianchi. VinoVip non è solo una degustazione ma due giorni di confronto aperti al pubblico, durante i quali si danno appuntamento nomi di fama internazionale, in una delle mete turistiche più amate. L’evento culmina con un wine tasting dedicato ai grandi nomi dell’enologia nazionale.

Il Comune di Forte dei Marmi ha accolto con entusiasmo l’idea di un’edizione di “VinoVip al Forte”. “Forte dei Marmi è una realtà unica a livello nazionale: in un territorio di appena 9 km quadrati troviamo ben quattro ristoranti stellati che sono un vanto per la città e per l’amministrazione comunale, che li ha recentemente insigniti con un premio” ha ricordato il sindaco Bruno Murzi, spiegando che “anche in virtù di questo, sono particolarmente felice di poter ospitare ‘VinoVip’, un prestigioso evento a completamento della tradizione di eccellenza dell’arte culinaria di Forte dei Marmi”. Grazie al coinvolgimento e al patrocinio del Comune, l’intero evento si svolge a Villa Bertelli e nel suo giardino.

La giornata dell’8 giugno (domenica) si aprirà alle 15 con la conferenza di Aldo Fiordelli, senior editor di James Suckling e collaboratore di “Civiltà del bere”, sui fine wines bianchi nel mondo. Seguirà alle 16.30 una degustazione di estremo interesse per i professionisti e i cultori del grande vino, dedicata ai bianchi di pregio nazionali (“I fine wines bianchi italiani”) che rappresentano la sfida dei prossimi anni.

Lunedì 9 giugno alle 10, si alzerà il sipario sul tradizionale talk-show di “VinoVip”, che quest’anno si intitola “Il mondo del vino raccontato da chi lo farà” e vedrà protagonisti giovani e giovanissimi che disegneranno le nuove forme dell’enologia italiana. Al termine sarà annunciato il vincitore del Premio Pino Khail “per la valorizzazione del vino italiano”, intitolato al fondatore di “Civiltà del bere”, in precedenza conferito a Lucio Caputo, Lucio Tasca, Piero Antinori, Pio Boffa (Pio Cesare), Piero Mastroberardino, Chiara Lungarotti e Marina Cvetic. Chiude l’evento il “Grand Tasting di VinoVip” (dalle 17 alle 21) con i Protagonisti di “VinoVip al Forte” 2025: sarà l’occasione per assaggiare i vini delle aziende che hanno scritto la storia di uno dei prodotti simbolo del made in Italy.

“Quella del Forte è l’alternativa ‘marittima’ al nostro fortunatissimo ‘VinoVip Cortina’, evento di punta di Civiltà del bere da oltre 20 anni” ha dichiarato Alessandro Torcoli, editore e direttore della rivista, aggiungendo che “abbiamo trovato in Forte dei Marmi il luogo ideale, poiché le affinità tra le due località di villeggiatura sono molte: eleganza, esclusività, qualità, fama internazionale. Da sempre, ‘VinoVip’ propone anche temi centrali per l’enologia italiana e quest’anno saranno i bianchi di prestigio e il futuro visto dai giovani”.

A “VinoVip al Forte” saranno presenti alcune tra le aziende più blasonate d’Italia: Andreola, Marchesi Antinori, Argiolas, Berlucchi Franciacorta, Nicola Biasi, Bortolomiol, Broglia, Le Caniette, Casadei, Cavazza, Colle Bereto, Il Colombaio di Santachiara, Livio Felluga, Félsina, Tenute Folonari, Fontanafredda, Fonzone, Gabe, Herita Marzotto Wine Estates, Cantine Lunae, Le Manzane, Masciarelli, Masi Agricola, Mezzacorona, Nino Franco, Pasqua Vini, Pio Cesare, Poggio al Tesoro, Quintodecimo, San Michele Appiano, Sartori di Verona, Surrau, St. Roch, Torre Rosazza, Vite Colte, Umani Ronchi, Velenosi, Venica&Venica, Vigneti La Selvanella e Zorzettig.