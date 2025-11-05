“vintage-pop-now”-di-rudy-burton-in-mostra-al-nyx-hotel-milan

Milano, 5 nov. (askanews) – Un vera sorpresa il vernissage della mostra “Vintage Pop Now” di Rudy Burton, che si è tenuto al NYX Hotel Milan. Nella città della moda, arriva l’artista che sa giocare con le icone di un tempo, rivisitate con un registro diretto e immediato, come vecchie réclame anni ’50, eroi reinventati con ironia, personaggi che sembrano emergere da fumetti stampati su carta ingiallita.

L’approccio creativo di Rudy Burton – pseudonimo dell’artista e graphic designer Rodolfo Razzi – nasce da un gesto primordiale, una matita su carta, per poi evolversi digitalmente in immagini dal tratto distintivo. Le opere conducono lo spettatore in un viaggio che alterna manifesti illustrati ispirati alla grafica pubblicitaria del passato a omaggi al mondo del fumetto e ai supereroi. La rassegna si configura infatti come un dialogo costante tra antico e attuale, in cui il colore diventa linguaggio ironico e le citazioni colte si intrecciano con la cultura popolare in un gioco di rimandi e costruzioni, dall’estetica retrò ai riferimenti cinematografici o underground.

Il progetto espositivo è un invito a entrare in quel mondo: a fermarsi davanti ai dettagli, a ritrovare il piacere della grafica analogica reinterpretata con mezzi digitali, a lasciarsi trasportare da un’immaginazione infantile ma consapevole, dove opera diventa un frammento di memoria restituito al presente con sguardo contemporaneo. In questo universo sospeso tra passato e presente, il “fanciullino” evocato da Giovanni Pascoli nel suo celebre saggio sembra ritrovare nuova vita.

Con questa mostra NYX Hotel Milan by Leonardo Hotels si conferma un punto di riferimento del panorama artistico e culturale milanese. L’esposizione, visitabile dal 5 novembre 2025 al 6 febbraio 2026 all’interno dell’hotel, rappresenta un’occasione per esplorare l’universo creativo di un autore capace di fondere suggestioni vintage e codici visivi della cultura pop contemporanea.

Dopo gli studi alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA), Rodolfo Razzi ha fondato Studio Burton, realtà creativa che unisce grafica, web design e illustrazione, e ideato Burtomics, evento culturale dedicato al mondo del fumetto e del cosplay. Le sue opere sono state esposte in diverse gallerie italiane, tra cui la Galleria d’Arte Ghiglieri di Finale Ligure, L’Estampe di Torino e la Question Mark Gallery di Daniele Decia.