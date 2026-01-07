mercoledì, 7 Gennaio , 26

Vinto a Roma il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia

Roma, 7 gen. (askanews) – E’ stato venduto a Roma il primo premio di 5 milioni della Lotteria Italia 2025. Sul sito della Lotteria Italia sono pubblicati i biglietti vincenti milionari di prima categoria ma anche quelli di “consolazione”, di seconda (100mila euro), terza (50mila) e quarta (20mila). Oltre a quello di 5 milioni venduto a Roma, i premi milionari sono andati a Ciampino (RM) 2,5 milioni, a Quattro Castella (RE) 2 milioni, a Jerzu (NU) 1,5 e ad Albano Laziale (RM) un milione.

Il premio speciale da 300mila euro è stato vinto ad Auronzo di Cadore (BL).

L’Agenzia delle dogane in una nota comunica che l’elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della lotteria sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del proprio sito e dal giorno successivo alla pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti per la riscossione dei relativi premi.

