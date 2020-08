AGI – Ha violato la quarantena e malgrado la sua positività è fuggito nel suo Paese di origine prendendo una nave. Un quarantenne di origini marocchine, residente a Caravaggio (Bergamo), doveva essere in isolamento fiduciario dopo il primo tampone positivo per poi sottoporsi ad altri due tamponi fissati per il 31 luglio e il 3 agosto.

L’uomo però non si è mai presentato all’Ats né ha risposto alle telefonate dei funzionari. Il Comune di Caravaggio ha quindi avviato le ricerche e solo nelle scorse ore si è scoperto che lo straniero aveva lasciato l’Italia su una nave per raggiungere il suo Paese d’origine il 25 luglio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Viola la quarantena e prende una nave. Denunciato positivo al Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento