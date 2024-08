violenta-rissa-al-parlamento-turco,-2-deputati-feriti

Durante una riunione dedicata a un deputato d’opposizione incarcerato

Roma, 16 ago. (askanews) – Almeno due deputati sono rimasti feriti in una violenta rissa scoppiata venerdì nel Parlamento turco nel corso di una seduta dedicata a un deputato dell’opposizione incarcerato. Lo hanno riferito i media turchi.

La rissa è scoppiata quando un deputato dell’Akp (Partito della Giustizia e Sviluppo, islamico-conservatore), Alpay Ozalan, ha colpito con un pugno in faccia il deputato dell’opposizione Ahmet Sik, che stava criticando il governo per la detenzione del deputato Can Atalay.

Altri deputati sono poi intervenuti, provocando una violenta rissa tra decine di parlamentari durata quasi mezz’ora. Almeno due deputati dell’opposizione sono rimasti leggermente feriti, colpiti all’altezza degli occhi. Nelle immagini trasmesse dai media turchi era visibile anche del sangue in terra. La sessione parlamentare, durante la quale doveva essere esaminata la decisione della Corte costituzionale sul ripristino del mandato di Can Atalay, è stata sospesa.