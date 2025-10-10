violenta-scossa-di-terremoto-nelle-filippine-di-magnitudo-7,4

Al largo della città portuale di Davao. Revocata l’allerta tsunami

Davao, 10 ott. (askanews) – Un violento terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato al largo delle coste delle Filippine. Vista l’intensità e il luogo dell’epicentro, localizzato a circa 144 chilometri dalla città portuale di Davao, le autorità hanno emesso anche un’allerta tsunami per la regione che poi è stata revocata.Al momento non sono state segnalate vittime o danni significativi, ma tra la popolazione ci sono stati attimi di panico. Tutto tremava e la gente ha cercato di mettersi al riparo fuggendo in strada.Il terremoto nelle Filippine arriva 11 giorni dopo un potente sisma che ha ucciso 74 persone e lasciato circa 72.000 senzatetto sull’isola centrale di Cebu.