violenta-tempesta-di-grandine-colpisce-un-aereo:-distrutto-il-muso-e-danneggiato-il-parabrezza

ROMA – Un volo della Austrian Airlines è stato investito da una violenta tempesta di grandine, che ha danneggiato gravemente l’aereo. La violenta grandinata ha distrutto il muso dell’Airbus A320 e mandato in frantumi il parabrezza della cabina di pilotaggio. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, sulla rotta Palma di Maiorca-Vienna.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

