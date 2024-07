violenza-donne.-arrestato-lo-stalker-di-bacoli:-la-prima-denuncia-oltre-un-anno-fa

NAPOLI – Dopo quasi due anni di incubo per Federica D’Orazio e la sua famiglia, finalmente l’arresto dello stalker di Bacoli, nel napoletano. L’ex della ragazza che ha perseguitato e minacciato senza tregua la giovane, il padre e chiunque le fosse vicino- incluso i dipendenti dell’agriturismo di famiglia– è stato arrestato ieri dai Carabinieri. Era stato Pietro D’Orazio, il padre della ragazza, a portare all’attenzione delle istituzioni l’incredibile vicenda con una lunga lettera, diventata virale sui social e sui media una decina di giorni fa, in cui ha denunciato tutte le angherie subite e l’assoluta mancanza di intervento delle forze dell’ordine.

“La notizia dell’arresto dell’uomo che per anni ha perseguitato Federica D’Orazio, la donna di Bacoli vittima di stalking, è ciò che auspicavo sin dall’inizio”, riporta la notizia in una nota il deputato campano di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante . “La persecuzione, le minacce e le violenze gravissime che Federica ha dovuto subire non potevano continuare ad essere perpetrate impunemente- prosegue- Per questo, dopo la straziante lettera di denuncia con cui Pietro D’Orazio ha reso pubblica la vicenda di sua figlia, ho voluto lanciare un appello alle autorità preposte chiedendo di intervenire al più presto per tutelare Federica e garantire la sua incolumità. Un appello condiviso da tantissimi cittadini e dai rappresentati delle istituzioni, che si sono tutti schierati al fianco di Federica. Ringrazio le forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia lo stalker e aver restituito a Federica la propria dignità. Lo Stato c’è e lo ha dimostrato. Per Federica e la sua famiglia- conclude il deputato- è la fine di un incubo, le siamo vicini e continueremo ad esserlo anche in futuro”.

L’uomo è stato arrestato ieri. A novembre 2022 Federica denunciò l’ex per la prima volta per aver ricevuto “un pugno in pieno volto al termine di una futile discussione, specificando nella denunzia che non era la prima volta che l’ex alzava le mani su di lei”. Da allora, per oltre un anno e mezzo, la donna ha vissuto nel terrore, come ha scritto suo padre in una lettera indirizzata al sindaco di Bacoli Josi Gererdo della Regione, “di essere giustiziata”. Lo scorso 12 luglio per Federica e suo padre Pietro era stato attivato il “codice rosso”. Il suo caso è finito anche in Parlamento per il tramite del deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso.

L’articolo Violenza Donne. Arrestato lo stalker di Bacoli: la prima denuncia oltre un anno fa proviene da Agenzia Dire.

