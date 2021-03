Violenza donne, i funerali di Ornella Pinto nel Duomo di Napoli

NAPOLI – Sono da poco iniziati i funerali di Ornella Pinto, l’insegnante di 39 anni ammazzata dall’ex compagno nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. L’omicida, Pinotto Iacomino, l’ha uccisa colpendola con dodici coltellate.A celebrare la messa, che è in corso nel Duomo, l’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia. Una corona di fiori bianchi e’ stata deposta sopra la bara di Ornella.Alcune decine di persone sono all’interno della cattedrale, la capienza è infatti fortemente limitata per rispettare le normative anti Covid. In tanti aspettano in via Duomo la fine delle celebrazioni e l’uscita del feretro per dare un ultimo saluto a Ornella.LEGGI ANCHE: Cardarelli di Napoli ricorda Ornella, Valente: “Femminicidio mai fulmine a ciel sereno”

