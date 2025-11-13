giovedì, 13 Novembre , 25
Violenza donne, Schlein: norma consenso svolta culturale

“Dimostra che maggioranza e opposizione possono trovare terreno comune”

Roma, 13 nov. (askanews) – Il sì della commissione della Camera alla norma sul consenso per gli atti sessuali è “un passo avanti culturale importantissimo”, secondo la leader Pd Elly Schlein. Parlando a margine di un evento la leader Pd ha detto: “Finalmente entra nel nostro ordinamento il principio del libero consenso. Si sancisce che ogni atto sessuale fatto senza il consenso è violenza, è stupro”.”E’ importantissima questa svolta, dimostra che su questo terreno maggioranza e opposizione possono anche trovare un terreno comune per far fare un passo avanti insieme al paese. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e proseguiremo anche su altre cose”.Perché, ha aggiunto, “vogliamo poter arrivare a votare insieme anche norme necessarie sulla prevenzione, a partire dall’educazione alle differenze e alla sessualità che per noi deve essere obbligatoria in tutti i cicli scolastici”.

