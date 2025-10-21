martedì, 21 Ottobre , 25

Maltempo, forte pioggia a Massa Carrara: scuole chiuse, famiglia messa in salvo e idrovore in azione

(Adnkronos) - Una forte perturbazione ha colpito nella...

Imprese, Coface: in primo semestre +4% aumento insolvenze in economie avanzate

(Adnkronos) - Dopo un’estate caratterizzata da accordi commerciali...

Sarkozy in carcere da oggi: “Sono innocente, verità trionferà”

(Adnkronos) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è...

Meteo, maltempo per tutta la settimana: arriva il vero autunno

(Adnkronos) - E’ arrivato il vero Autunno. Dopo...
violenza-donne,-una-guida-sul-principio-del-consenso-nelle-scuole
Violenza donne, una guida sul principio del consenso nelle scuole

Violenza donne, una guida sul principio del consenso nelle scuole

Video NewsViolenza donne, una guida sul principio del consenso nelle scuole
Redazione-web
Di Redazione-web

Amnesty International: “Sostienici con un lascito testamentario”

Milano, 21 ott. (askanews) – Ogni atto sessuale senza un consenso esplicito va considerato stupro. A sancirlo è la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013. Ed è proprio il principio del “consenso”, del tutto assente nel codice penale italiano, il cardine della campagna #IoLoChiedo, lanciata da Amnesty International Italia con un obiettivo dichiarato: sollecitare un’adeguata riforma legislativa che riconosca il principio del consenso nella definizione del reato di violenza sessuale.”In Europa una donna su tre ha subito violenza sessuale o fisica almeno una volta nella vita. Una su cinque da parte di un partner o di un membro della famiglia. Solamente una su otto ha denunciato. Questi dati ci parlano di una società che ancora vede le donne con un oggetto, una proprietà a disposizione di qualcuno – racconta Ilaria Masinara, Responsabile dell’Ufficio Campagne di Amnesty International Italia -. Amnesty International è in prima linea per chiedere un cambiamento legislativo, con l’adeguamento del codice penale, e culturale, mettendo la cultura del consenso al centro”.Riaffermare il principio fondamentale che ogni persona è padrona del proprio corpo e può decidere in totale libertà come gestirlo, è una sfida non soltanto normativa, ma soprattutto culturale: così Amnesty International Italia – in collaborazione con Redu e gli altri partner della campagna #IoLoChiedo, ha messo a punto una guida didattica, destinata a docenti ed educatori, per affrontare in classe le tematiche del consenso e del rispetto nelle relazioni. Una battaglia per la tutela dei diritti delle donne a cui ciascuno di noi può dare il proprio contributo, facendo un lascito testamentario ad Amnesty International Italia.”Amnesty International è un’organizzazione fatta di persone per le persone con un obiettivo comune: difendere i diritti umani, sempre e ovunque, lottare contro le ingiustizie, proteggere chi ne è vittima. Per continuare a fare questo, abbiamo bisogno dell’aiuto di voi tutti. Fai un lascito testamentario ad Amnesty International – è l’appello lanciato da Marisa Laurito, testimonial di Amnesty International -. Chi lotterà al tuo posto quando non ci sarai più? Sempre tu, con la stessa passione”.”Il tuo aiuto con un lascito ci permette di costruire insieme un futuro migliore – sottolinea ancora la Responsabile dell’Ufficio Campagne di Amnesty International Italia -: un futuro che ci parli di giustizia di genere e giustizia sociale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.