Violenza donne, una Panchina Rossa per la prima volta a Taranto

Inaugurata presso la sede di Teleperformance Italia

Roma, 8 mar. (askanews) – Per la prima volta una Panchina Rossa arriva anche in una grande azienda del Sud Italia: accade a Taranto, nella sede di Teleperformance Italia, che in città conta una comunità di circa 2000 risorse e altre 500 a Fiumicino. Più donne che uomini, in realtà, visto che la presenza femminile è del 70%. La Panchina Rossa – lanciata dal movimento internazionale come simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, ideato e realizzato da Stati Generali delle Donne HUB – è l’ulteriore iniziativa con la quale Teleperformance Italia – si legge in una nota – testimonia il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.

L’inaugurazione, avvenuta questa mattina, si inserisce all’interno di una staffetta ricca di eventi formativi, webinar, testimonianze esterne, consigli di lettura e riflessioni sull’importanza del valore della condivisione e dell’inclusione. Accanto all’azienda, come in tutte le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza, Alzàia Onlus Ets; alla presentazione ha partecipato anche Gabriella Ficocelli, assessore ai Servizi Sociali e Politiche di Inclusione del Comune di Taranto.

“Tre anni fa abbiamo lanciato per la prima volta l’iniziativa ‘Teleperformance for inclusion’: un mese di webinar, testimonianze, spettacoli e film, tutto dedicato alle tematiche della Diversity, Equity & Inclusion. Quest’anno – ha commentato l’amministratore delegato Diego Pisa – con la Panchina Rossa portiamo in azienda un simbolo che, speriamo, possa diventare veicolo di messaggi di incoraggiamento per le donne che si trovano in difficoltà o che cercano di compiere il primo passo per uscire dalle situazioni terribili di cui ancora leggiamo. Siamo convinti che costruire un ambiente lavorativo nel quale ci si sente rispettati e protetti porti benefici alle nostre risorse e al territorio in cui si vive”.

Per l’assessore Gabriella Ficocelli: “Siamo all’inaugurazione della Panchina Rossa per dimostrare l’impegno dell’amministrazione Melucci nell’affermare la parità di genere. Ho potuto apprezzare in più di una occasione la politica di sensibilizzazione costate che da anni Teleperformance Italia fa con attenzione su questo tema, ma anche su tanti altri temi e li ringrazio per rendersi sempre disponibili e vicini ai Servizi Sociali del Comune di Taranto. Accanto a noi oggi anche un’associazione come Alzàia: tutti insieme stiamo costruendo una rete, che cresce, che è sempre più forte e fa squadra nell’aiutare le donne”.

“Teleperformance Italia è la prima azienda che ci supporta con una Panchina Rossa, simbolo di contrasto alla violenza maschile sulle donne. Ed è fondamentale – ha detto la presidente di Alzàia Onlus Ets Valentina L’Ingesso – che questa panchina è stata installata per rispondere a un’esigenza dei dipendenti dell’azienda, che hanno chiesto di portare questo simbolo nei luoghi che loro vivono tutti i giorni. Questa iniziativa si inserisce in un percorso avviato ormai tre anni fa con Teleperformance per la creazione di momenti di sensibilizzazione e formazione su questi temi molto importanti, oltre che un protocollo per l’inserimento lavorativo di due donne vittime di violenza maschile”.

Questa terza edizione della ‘TP4inclusion’ sarà dedicata in particolare ai temi del linguaggio inclusivo e della violenza finanziaria: nel calendario sono infatti previsti webinar sull’educazione finanziaria in collaborazione con Fondazione Libellula, un’intervista ad una famosa sociolinguista con la quale si discuterà del ruolo che il linguaggio ha svolto nella discriminazione verso le donne, momenti di formazione in collaborazione con l’associazione Parole O_Stili, incontri dedicati alle tematiche di genere con ‘Parks – Liberi e uguali’. E ancora, spazio a spettacoli, condivisioni di libri, film ed esperienze ispirazionali: su tutte, quelle di alcune dipendenti che hanno deciso di condividere con la comunità di Teleperfomance Italia le loro storie di riscatto per ispirare le colleghe e i colleghi.