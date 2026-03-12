violenza-sulle-donne,-belli-(unimarconi):-“con-doppia-difesa-borse-studio-per-aiutare-vittime-a-ricominciare”

(Adnkronos) – Offrire alle donne vittime di violenza opportunità concrete di formazione e reinserimento attraverso borse di studio dedicate. È uno degli obiettivi del protocollo di intesa “Ricomincio da me”, siglato tra l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e la Fondazione Doppia Difesa, come spiegato dal direttore generale dell’ateneo Marco Belli in occasione dell’incontro dedicato al tema della violenza di genere “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. “Quello di oggi è un importante incontro istituzionale, organizzato insieme alla Fondazione Doppia Difesa con cui abbiamo siglato nel gennaio di quest’anno un protocollo di collaborazione”, ha dichiarato Belli.

Grazie all’accordo, l’università metterà a disposizione borse di studio rivolte alle donne assistite dall’associazione. “Abbiamo voluto offrire il nostro contributo mettendo a disposizione alcune borse di studio per le donne che hanno subito violenza e sono seguite dalla Fondazione, così da garantire loro una possibilità concreta di riscatto e reinserimento”, ha spiegato.

Accanto al sostegno diretto alle vittime, l’intesa punta anche a rafforzare le attività di sensibilizzazione all’interno dell’ateneo. “Un secondo obiettivo fondamentale è sensibilizzare la nostra comunità studentesca su una tematica così grave come la violenza di genere, non solo per parlarne ma anche per cercare soluzioni e fare, come università, la nostra parte”, ha concluso Belli.