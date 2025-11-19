mercoledì, 19 Novembre , 25
violenza-sulle-donne,-la-camera-approva-proposta-di-legge-su-consenso
Violenza sulle donne, la Camera approva proposta di legge su consenso

Violenza sulle donne, la Camera approva proposta di legge su consenso

Video NewsViolenza sulle donne, la Camera approva proposta di legge su consenso
Redazione-web
Di Redazione-web

Carfagna: “Una vittoria di tutto il Paese”

Milano, 19 nov. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che modifica l’articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, stabilendo che senza un “consenso libero e attuale” è violenza. I voti a favore sono stati 227, con nessun voto contrario. Ora il provvedimento passa al Senato.Un provvedimento bipartisan come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto Mara Carfagna. “Non è una vittoria di parte, è una vittoria dell’intero Paese di cui voglio ringraziare la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein che hanno facilitato le intese ai vertici, dimostrando che sui diritti fondamentali le leader sanno unirsi anche in una stagione politica di forti contrapposizioni”, ha detto. “Il consenso non è un dettaglio, è un diritto fondamentale, revocabile” ha sottolineato Carfagna.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.