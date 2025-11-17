lunedì, 17 Novembre , 25
violenza-sulle-donne,-meloni-lancia-‘corri-libera’:-“iniziativa-per-dire-no”
Violenza sulle donne, Meloni lancia ‘Corri Libera’: “Iniziativa per dire no”

Violenza sulle donne, Meloni lancia ‘Corri Libera’: “Iniziativa per dire no”

DALL'ITALIA E DAL MONDOViolenza sulle donne, Meloni lancia 'Corri Libera': "Iniziativa per dire no"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno odioso, intollerabile che questo governo sta combattendo con ogni mezzo, potenziando strumenti, stanziando più risorse, prevedendo pene più severe e nuovi reati come l’introduzione nel nostro ordinamento del reato autonomo di femminicidio. Ma è una sfida che passa anche e soprattutto attraverso l’attività di sensibilizzazione, il coinvolgimento dell’opinione pubblica, l’educazione”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.  

“Ecco perché abbiamo deciso quest’anno di organizzare un’iniziativa innovativa rispetto al passato. Si chiama ‘Corri Libera’ ed è un percorso di cinque chilometri contro la violenza che parte dal Colosseo e si conclude ai Fori imperiali dopo aver attraversato il cuore di Roma. L’appuntamento – spiega la presidente del Consiglio – è per domenica 23 novembre alle ore 10 al Colosseo per dire tutti insieme no alla violenza, sì alla libertà. Non serve essere sportivi, non serve avere chissà quale preparazione fisica per partecipare. Bastano un paio di scarpe comode e la voglia di stare insieme per una buona causa”, conclude Meloni nel video, invitando a cliccare sul sito www.corrilibera.com per l’iscrizione. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.