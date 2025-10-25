sabato, 25 Ottobre , 25

Violenze sessuali su bambini e video scambiati online, cinque arresti in Piemonte

Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) – Violenze sessuali su bambini riprese in alcuni video, poi diffuse e scambiate sul web. Per questo cinque persone sono state arrestate dalla polizia in Piemonte e altre cinque denunciate per pedopornografia online. L’operazione, condotta anche sotto copertura dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino ha portato al sequestrato di materiale informatico utilizzato per la detenzione e la distribuzione dei contenuti multimediali illeciti.Sono emerse in particolare 22 posizioni meritevoli di approfondimento investigativo per aver condiviso e scaricato file, immagini e video di pornografia minorile.  

In particolare, l’esecuzione dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Torino avvenuta con la collaborazione del C.O.S.C. Milano e delle Sezioni Operative di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli, ha portato all’arresto in flagranza di 5 persone, 4 nel capoluogo torinese e una a Novara.  

Gli arrestati, di età ricompresa tra i 30 ed i 61 anni, avevano a disposizione contenuti di sfruttamento minorile di diversa natura, talvolta relativi a violenze sessuali con bambini anche in tenera età nonché materiale particolarmente cruento e caratterizzato da contenuti violenti (“gore”). In un caso, oltre alla detenzione di materiale proibito si è proceduto all’arresto anche per la divulgazione in quanto all’arrivo della polizia nell’abitazione l’indagato era intento a scambiare il materiale online. A carico degli arrestati, come di altri cinque indagati deferiti in stato di libertà, è stato sequestrato numerosissimo materiale informatico che sarà oggetto di approfondimento mediante analisi. 

