AGI – La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti per arrivare alla convalida del suo piano di salvataggio che sarà sottoposto ai voti dei suoi creditori il 25 agosto. Il gruppo, che intende raccogliere fondi per sopravvivere alla crisi del trasporto aereo legata alla pandemia, intende sfruttare la protezione del ‘Chapter 15′ prevista dal codice fallimentare statunitense per le compagnie straniere.

In linea di principio, Virgin Atlantic ha raggiunto un accordo per raccogliere 1,2 miliardi di sterline di fondi privati per evitare il fallimento. Il miliardario Richard Branson, fondatore dell’azienda e azionista di maggioranza con il 51% del capitale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Virgin: bancarotta negli Usa per arrivare al salvataggio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento