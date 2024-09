Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco genitori bis: è nato Leone Sinisa

ROMA – È nato Leone Sinisa Vogliacco, il secondo figlio di Virginia Mihajlovic, la figlia dell’indimenticabile Sinisa e del marito Alessandro. Proprio il calciatore del Genoa ha pubblicato l’annuncio della nascita sui social: “È nato Leone Sinisa Vogliacco. Grazie amore, sei una forza della natura”. Leone Sinisa ha già una sorellina, Violante nata nel 2021. I primi scatti del neonato sono pubblicati sulla pagina Instagram della famiglia Vogliacco. “Un Supereroe come Suo Nonno“, scrive la nonna Arianna Rapaccioni Mihajlović, mamma di Virginia.

Il nome del bimbo è un chiaro omaggio al nonno deceduto nel 2022 per un aggravamento della leucemia mieloide acuta che lo aveva colpito nel luglio del 2019. Lo scorso aprile, in un’intervista a Verissimo, l’influencer aveva spiegato il perché del secondo nome per il nuovo arrivato: “Non posso chiamarlo Sinisa, perché i miei fratelli me lo hanno proibito. Quando ho saputo di aspettare un maschietto, volevo comunque che il suo nome avesse un significato, che ricordasse papà, quindi si chiamerà Leone Sinisa. Leone è un nome che mi è sempre piaciuto e mi piaceva l’idea di accostarlo al nome di mio padre Sinisa, che è stato un vero leone”.

