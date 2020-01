VIRUS CINA, NEGATIVI I TEST SUI DUE PASSEGGERI DELLA NAVE

Allarme rientrato. Sono negativi i test sui due passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda ferma da ore al porto di Civitavecchia. Una coppia originaria di Hong Kong è stata posta in isolamento per la febbre della donna e si sono resi necessari accertamenti medici più approfonditi. “Dopo aver effettuato tutte le verifiche

secondo i protocolli operativi sui due passeggeri della nave ormeggiata al porto di Civitavecchia il riscontro è negativo”, fa sapere in una nota l’Istituto nazionale Malattie infettive Spallanzani. I due sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L’isolamento del compagno è avvenuto per precauzione.

