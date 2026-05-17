virus-ebola-in-africa,-oms:-emergenza-sanitaria-internazionale

Roma, 17 mag. (askanews) – L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto, in risposta all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ed in Uganda.

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che il virus “costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri per essere classificato come pandemia”.

La Repubblica Democratica del Congo è attualmente duramente colpita dalla variante Bundibugyo dell’Ebola, contro la quale non esiste un vaccino. Fino a ieri l’Oms aveva confermato otto casi di laboratorio e registrato 246 casi e 80 decessi sospetti nella provincia di Ituri, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, oltre a un altro caso confermato a Kinshasa e un decesso in Uganda tra i viaggiatori recentemente rientrati da Ituri. L’agenzia sanitaria dell’Unione Africana, l’Africa CDC, ha registrato 88 decessi probabilmente dovuti al virus su 336 casi sospetti, secondo gli ultimi dati pubblicati sabato. Poiché l’epidemia di virus Ebola, variante Bundibugyo, si trova in un’area di difficile accesso, pochi campioni sono stati analizzati in laboratorio e i dati si basano principalmente sui casi sospetti.

La Repubblica Democratica del Congo ha vissuto un’epidemia di Ebola tra agosto e dicembre 2025, con almeno 34 decessi. L’epidemia più letale che ha colpito la regione, tra il 2018 e il 2020, ha causato quasi 2.300 vittime su 3.500 casi.

L’Ebola, che provoca una febbre emorragica altamente contagiosa, rimane una minaccia formidabile nonostante i recenti vaccini e trattamenti, efficaci solo contro il ceppo Zaire, responsabile delle più grandi epidemie mai registrate. Il virus ha causato oltre 15mila morti in Africa negli ultimi 50 anni.