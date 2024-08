virus-mpox,-rezza:-il-vaccino-contro-il-vaiolo-protegge-all’85%

“Importante essere preparati evitando inutili e insensati allarmismi”

Milano, 16 ago. (askanews) – “Il virus Mpox appartiene alla stessa famiglia del virus del vaiolo, per cui il vaccino contro il vaiolo può conferire una elevata protezione, all’incirca pari all’85%, nei suoi confronti. Non è quindi un caso se l’incidenza di Mpox iniziò ad aumentare quando, agli inizi degli anni ’80, a seguito dell’eradicazione del vaiolo, la vaccinazione venne abbandonata. Infatti, fino al 1995 era raro riscontrare un caso di Mpox in una persona di età superiore ai 15 anni e pertanto vaccinata”. Lo ha spiegato Giovanni Rezza, professore di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dalle colonne del “Corriere Salute”.

“I rischi per noi sono al momento limitati: pur non potendo escludere l’importazione di casi, la trasmissione avviene soprattutto per contatto diretto (sessuale, intrafamiliare o nosocomiale), per cui si può intervenire con successo con una corretta informazione per arginarne l’eventuale diffusione” ha precisato l’ex Dg della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, evidenziando che sempre per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie “inoltre, sebbene non ancora disponibile su ampia scala, esiste un vaccino efficace e sicuro, anche se prodotto da un’unica azienda e non disponibile su ampia scala. Anche in questo caso, per quanto ci riguarda direttamente – ha concluso l’epidemiologo – è importante essere preparati, pur evitando inutili e insensati allarmismi”.