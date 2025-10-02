giovedì, 2 Ottobre , 25

Visa: campagna con l'AI per Intesa Sanpaolo e Milano Cortina 2026

Visa: campagna con l’AI per Intesa Sanpaolo e Milano Cortina 2026

Visa: campagna con l'AI per Intesa Sanpaolo e Milano Cortina 2026
Roma, 2 ott. (askanews) – Accompagnare gli appassionati nel conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, rafforzando il legame tra sport e innovazione. È questo l’obiettivo della nuova campagna lanciata da Visa, Worldwide Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, per Intesa Sanpaolo, Premium Partner di Milano Cortina 2026. Lo spot, informa una nota, è ambientato in un luogo che richiama la Costiera Amalfitana e realizzato con l’intelligenza artificiale, celebra Milano Cortina 2026, promuovendo la sottoscrizione delle carte di credito XME Credit e della nuova XME Credit Icon, di Intesa Sanpaolo su circuito Visa, e invitando a partecipare al concorso “Vinci grazie a Visa”. In palio, biglietti e pacchetti hospitality per vivere da vicino l’emozione dei Giochi.

La nuova campagna di Visa per Intesa Sanpaolo, on air fino a novembre, sarà trasmessa su canali TV, digital e social. Lo spot, grazie all’intelligenza artificiale, trasforma un ambiente iconico come la Costiera Amalfitana in una pista da sci, ricreando in uno scenario estivo una discesa dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, per coinvolgere tutto il territorio italiano nelle emozioni che porteranno i Giochi di Milano Cortina 2026. Protagonisti della campagna sono Sofia Goggia, Giacomo Bertagnolli e Leonardo Donaggio del Team Visa, il programma che fornisce alle atlete e agli atleti a livello globale gli strumenti, le risorse e l’aiuto necessario per raggiungere i loro obiettivi dentro e fuori dal campo. “Milano Cortina 2026 rappresenta un’opportunità unica per mostrare al mondo l’innovazione italiana nei pagamenti digitali.

In qualità di Worldwide Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Visa  insieme a Intesa Sanpaolo, Preferred Issuing Bank Partner in Italia  offrirà esperienze di pagamento sicure, senza interruzioni e all’avanguardia a tifosi, atleti e imprese. Le nostre iniziative congiunte hanno l’obiettivo di contribuire a lasciare un’eredità nell’ecosistema dei pagamenti ben oltre i Giochi”, ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia.

“L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella realizzazione dello spot rappresenta una novità pienamente in linea con il posizionamento di un brand come Visa e rappresentativa della nostra volontà di investire sul valore della tecnologia e dell’AI. Anche in ambito marketing miriamo ad essere un punto di riferimento per i clienti nel campo della creatività e dell’innovazione”, ha spiegato Serena Di Matteo, Head of Marketing Southern Europe di Visa. “Grazie al talento e all’energia degli atleti del Team Visa, la campagna nei prossimi mesi ci accompagnerà verso Milano Cortina 2026, avvicinando tutte e tutti allo spirito e alla magia dei Giochi”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della rinnovata partnership pluriennale tra Visa e Intesa Sanpaolo, che punta ad accelerare la transizione tecnologica e a favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali.

