Visa: la rosa degli atleti del Team Visa per l’Italia di Milano Cortina 2026

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

Roma, 24 gen. (askanews) – Visa, Worldwide Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici da oltre 40 anni, ha presentato oggi tre nuovi atleti che entreranno a far parte del programma Team Visa in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra italiana include atleti di spicco come lo sciatore alpino Giacomo Bertagnolli, la stella del pattinaggio artistico Lara Naki Gutmann e il campione paralimpico di sci alpino René De Silvestro.

Creato nel 2000, il programma Team Visa fornisce agli atleti a livello globale gli strumenti, le risorse e l’aiuto necessario per raggiungere i loro obiettivi dentro e fuori dal campo, tra cui il sostegno finanziario, gli strumenti di alfabetizzazione finanziaria e il supporto in termini di salute mentale e benessere. Gli atleti vengono selezionati in base ai loro risultati sportivi, al percorso personale e all’impatto sociale, in linea con i valori e i principi del brand Visa, tra cui la diversità, l’equità, l’inclusione e l’impegno per il miglioramento delle comunità locali. Il Team Visa di Parigi 2024 ha rappresentato il gruppo di atleti olimpici e paralimpici più numeroso nella storia del programma nonché il più eterogeneo, con una percentuale di atlete donne mai così alta. Dal 2000, Team Visa ha supportato quasi 700 tra atleti e aspiranti atleti olimpici e paralimpici in tutto il mondo.

“In Visa ci impegniamo a supportare gli atleti e favorire un mondo più inclusivo attraverso lo sport. Per questo siamo entusiasti di annunciare i primi atleti che si uniranno al Team Visa in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Giacomo, Lara e René riflettono i valori che promuoviamo attraverso il nostro programma e siamo molto orgogliosi di sostenerli nelle loro imprese sportive, oltre che nella loro crescita personale e nelle loro aspirazioni future” ha commentato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia.

Gli atleti del Team Visa per l’Italia

Giacomo Bertagnolli è uno sciatore alpino italiano ipovedente, vincitore di otto medaglie paralimpiche (quattro ori), di quindici medaglie mondiali (otto ori), di due Coppe del Mondo generali e di nove di specialità. Ha iniziato a sciare all’età di due anni e nel 2012, a 13 anni, ha partecipato alle sue prime gare agonistiche, prima in Coppa Europa e l’anno successivo in Coppa del Mondo, conquistando il podio. È stato portabandiera ai Giochi Paralimpici Invernali di PyeongChang e ai Giochi Paralimpici di Pechino nel 2022; nella stagione 2023-2024 in Coppa del Mondo ha vinto nuovamente la classifica di slalom speciale e si è piazzato 2º nella classifica generale e in quelle di discesa libera, Super-G e slalom gigante.

Lara Naki Gutmann è una pattinatrice artistica di 22 anni. Dopo i Giochi di Pechino nel 2022, Milano Cortina 2026 sarà la sua seconda olimpiade. Nonostante la giovane età, ha già ottenuto molti successi sulla scena internazionale, vincendo diverse medaglie da quando è passata dalle divisioni Junior a quelle Senior, tra cui il 1° posto al Sonja Henje Trophy 2024 e il 2° posto al Merano Ice Trophy 2024, al Dragon Trophy 2024 e ai Campionati Italiani 2024. Nelle categorie junior e senior, inoltre, Lara ha vinto medaglie nazionali per 10 anni consecutivi, e negli ultimi cinque anni ha conquistato 3 titoli di Campionessa Italiana Assoluta e due di Vicecampionessa. Al Grand Prix di Finlandia, nella tappa di Coppa del Mondo tenutasi lo scorso novembre, Lara si è classificata terza, raggiungendo un risultato di grande rilievo sportivo: dopo Carolina Kostner, infatti, è stata la prima atleta italiana a salire sul podio in un programma di gara del Grand Prix.

René De Silvestro è due volte medagliato ai Giochi Paralimpici nello sci alpino. Ha partecipato per la prima volta ai Giochi Paralimpici Invernali di PyeongChang 2018 e ha poi vinto la sua prima medaglia paralimpica a Pechino 2022. Nella sua carriera è salito sul podio di Coppa del Mondo 43 volte, ottenendo 13 vittorie e vincendo due Coppe del Mondo di specialità e 4 medaglie ai Campionati del Mondo. Nella stagione 2023-2024 ha vinto le Coppe del Mondo di Super-G e di slalom speciale e si è classifico 2° nella Coppa del Mondo Generale e 3° in quella di slalom gigante. Recentemente, René ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante maschile da seduto e la medaglia di bronzo nello slalom maschile da seduto ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.