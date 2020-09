Visco: il Pil è tornato ai livelli del 1993, ora è il tempo di innovare

AGI – “L’emergenza Covid-19 ha colpito profondamente l’economia italiana: a metà 2020 il Pil è tornato a livelli osservati all’inizio del 1993. In termini pro capite, il Pil è sceso ai valori registrati alla fine degli anni ’80”. La stima è del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che ha esortato a investire nel capitale umano e nell’innovazione per tornare a crescere. “I ritardi nel campo della conoscenza”, ha osservato intervenendo all’Esof 2020 a Trieste, “si sono tradotti, in Italia, in una lenta crescita del Pil negli ultimi 30 anni”.

La risposta globale di governi, banche centrali e autorità di vigilanza alla crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus,

